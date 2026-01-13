Detido casal suspeito de burla com terrenos para construção imobiliária no Porto

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta terça-feira um casal suspeito da prática de burla qualificada que, alegadamente, vendia terrenos para construção no distrito do Porto e prometia a edificação dos mesmos, mas que não o concretizava.

Os detidos de 50 e 39 anos eram, respetivamente, sócio e empregada de agências imobiliárias, entretanto encerradas.

O casal fazia publicidade e vendida "terrenos para construção situados em vários locais do distrito do Porto, com projeto e compromisso de edificação de moradias, que nunca chegaram a ser concretizados”, informou esta terça-feira a PJ em comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



De acordo com a Judiciária, estes contratos foram celebrados com dezenas de vítimas que, “confiando estarem a adquirir as moradias que constavam dos projetos, entregavam os valores que lhes era solicitado e ficavam a aguardar o cumprimento do prometido até se aperceberem que tinham sido enganados”.

Estão apurados prejuízos superiores a 140 mil euros, mas a PJ admite que estes poderão chegar a cerca de um milhão de euros.

O casal detido vai ser presente na terça-feira ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.