"Dia difícil" levou a um momento "bastante infeliz", assume Cotrim Figueiredo

Foi "um momento bastante infeliz" e de "falta de clareza" que associa a "um dia difícil". Foi assim que Cotrim Figueiredo justificou as suas declarações da véspera — quando não descartou apoiar André Ventura na segunda volta. O momento difícil, explicou aos jornalistas esta terça-feira, está relacionado com a queixa de assédio sexual que surgiu contra si.

"Porque é que eu fiz aquelas declarações eu próprio gostava muito de perceber, mas não consigo explicar o que é que me passou pela cabeça", disse o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, no final de uma visita ao Lar da Fundação Mariana Seixas, em Viseu.

A única coisa que deveria ter dito, reconheceu Cotrim, e que é aquilo que realmente pensa, é que só admite um cenário de segunda volta em que ele próprio esteja. E recusou a ideia de ter sido uma estratégia.

"Alguns analistas acharam que era uma estratégia inteligentíssima da minha parte, mas também não posso aceitar esse mérito porque não foi propositado, foi um momento bastante infeliz da minha parte, assumo, e a única coisa que eu devia ter dito, é o que eu estou a dizer agora, é que só admito uma segunda volta em que eu esteja a participar", esclareceu.

Cotrim diz que queria "mostrar claramente" que não se comprometia com nenhum candidato. "Acabei a comprometer-me com todos, foi isso que deu origem ao equívoco, não fui claro, assumo essa falta de clareza, não consigo explicar muito bem", insistiu.

E essa falta de clareza, acabou por assumir, talvez se tenha devido a um dia "particularmente difícil", referindo-se à denúncia de assédio sexual feito por uma antiga assessora parlamentar da IL.

"Foi um dia particularmente difícil e eu não quero desculpar-me com as notícias que vieram, entretanto, a lume [denúncia de assédio], mas, de facto, foi um dia difícil e, isso, talvez tenha toldado o discernimento e a capacidade de corrigir as declarações", argumentou Cotrim de Figueiredo.

Questionado pela Renascença sobre se o mantém o "não é não" ao Chega, Cotrim prefere fugir a uma resposta direta: "Qualquer coisa que eu dissesse a mais ia fortalecer ou enfraquecer os meus adversários."

E sobre a sua declaração de que André Ventura está mais moderado e que está um político diferente fala em ironia. "Não, eu estava a ser irónico, porque obviamente ninguém muda as pintas em poucos dias, a menos que seja por motivos de oportunidade", respondeu Cotrim à Renascença.