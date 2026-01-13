Dos medicamentos ao médico, pobres têm cada vez mais dificuldades de acesso à Saúde

13 jan, 2026 - 06:30 • Anabela Góis
Os mais pobres têm cada vez mais dificuldades para acederem a cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde (SNS). De acordo com o relatório sobre Acesso a Cuidados de Saúde 2025, da Nova SBE, a situação é pior do que no período antes da pandemia.
A cobertura de médico de família caiu entre 2019 e 2025 e são as classes mais desfavorecidas que têm menos probabilidade de ter médico atribuído, bem como cidadãos residentes no Algarve, na Grande Lisboa e no Centro Litoral.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Indivíduos de escalões socioeconómicos mais baixos também têm maior probabilidade de não ir a uma consulta ou urgência por falta de dinheiro.
Os medicamentos continuam a ser responsáveis pela maior despesa suportada pelos cidadãos.
Apesar do fim das taxas moderadoras, há cada vez mais pessoas sem capacidade para comprar medicamentos. “Em 2023, a probabilidade de um indivíduo de escalão socioeconómico mais desfavorecido não adquirir toda a medicação necessária era de 41%, percentagem que passou para 52% em em 2025”, diz Carolina Santos, investigadora da Nova SBE e coautora deste estudo com Pedro Pita Barros.
Saúde
Tempos de espera nas urgências em Portugal "são os(...)
Este relatório, que tem por base dados recolhidos desde 2013, junto de uma amostra representativa da população com mais de 15 anos, conclui que as barreiras financeiras no acesso a cuidados de saúde, para a população mais desfavorecida, são exponenciadas por barreiras não financeiras.
A cobertura de médicos de família no Serviço Nacional de Saúde passou de 91% em 2019 para 79%, em 2025. “Um resultado crítico, explica Carolina Santos, à Renascença, porque esta escassez de médicos de família afeta, sobretudo, os indivíduos de escalões socioeconómicos mais desfavorecidos.
Não se trata do resultado de qualquer discriminação do Serviço Nacional de Saúde, garante a investigadora, mas “do facto de estas pessoas viveram em regiões onde há mais falta de médicos de família, por ser mais difícil fixá-los”.
Entre 2023 e 2025, registou-se, por outro lado, um aumento significativo na probabilidade de os inquiridos terem tido uma consulta ou exame cancelado por iniciativa do prestador.
Embora tenha diminuído a probabilidade de as pessoas recorrerem a cuidados de saúde apenas no setor público, a larga maioria da população (83,52%) continua a fazê-lo e os cuidados de saúde primários são os mais procurados.
Este relatório mostra um aumento expressivo do uso da Linha SNS 24, em virtude da expansão do programa “Ligue antes, salve vidas” o que – segundo os investigadores - contribuiu para a redução da procura por serviços de urgência no SNS.
Diretor-executivo do SNS contraria dados que suger(...)
Mas esta redução não resultou numa maior procura pelo setor privado, mas sim num maior recurso a cuidados de saúde primários do SNS e a consultas no setor privado.
Entre os inquiridos em 2025, 34,4% já contactaram a linha SNS 24 em algum momento, para obter aconselhamento ou orientação sobre a sua saúde e só menos de metade (47,8%) tiveram recomendação para dirigir-se a um serviço de urgência hospitalar. É um resultado positivo, conclui Carolina Santos: “fica aqui provado o poder desta ferramenta de triagem para evitar que pessoas com problemas de saúde de menor gravidade recorram a serviços de urgência até porque, na maioria das vezes, as pessoas seguem a indicação que lhes é dada”.
Como seria de prever, a probabilidade de episódios de doenças aumenta com a idade, mas o fator etário atenuou-se em 2025 devido a uma maior ocorrência de episódios de doença em camadas mais jovens da população, sobretudo em mulheres de condição socioeconómica mais baixa. “O estudo não permite, no entanto, concluir os motivos por trás desta situação”, diz Carolina Santos.
Em 2025, aumentou a percentagem de inquiridos que, apesar de doentes, não procuraram um médico e, desses, três em cada quatro (76,4%) optaram pela automedicação, “justificando essa escolha, na maioria dos casos, com experiência prévia com problemas de saúde semelhantes. Os restantes 23,6% preferiram aguardar pela melhoria dos sintomas”, conclui este estudo.
Em 2025, à semelhança do que já tinha sido registado em 2023, o peso da percentagem de indivíduos que apontaram os tempos de espera como razão para não recorrerem ao sistema de saúde manteve-se relativamente elevado.