Dos medicamentos ao médico, pobres têm cada vez mais dificuldades de acesso à Saúde

Os mais pobres têm cada vez mais dificuldades para acederem a cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde (SNS). De acordo com o relatório sobre Acesso a Cuidados de Saúde 2025, da Nova SBE, a situação é pior do que no período antes da pandemia. A cobertura de médico de família caiu entre 2019 e 2025 e são as classes mais desfavorecidas que têm menos probabilidade de ter médico atribuído, bem como cidadãos residentes no Algarve, na Grande Lisboa e no Centro Litoral. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Indivíduos de escalões socioeconómicos mais baixos também têm maior probabilidade de não ir a uma consulta ou urgência por falta de dinheiro. Os medicamentos continuam a ser responsáveis pela maior despesa suportada pelos cidadãos. Apesar do fim das taxas moderadoras, há cada vez mais pessoas sem capacidade para comprar medicamentos. “Em 2023, a probabilidade de um indivíduo de escalão socioeconómico mais desfavorecido não adquirir toda a medicação necessária era de 41%, percentagem que passou para 52% em em 2025”, diz Carolina Santos, investigadora da Nova SBE e coautora deste estudo com Pedro Pita Barros.

Este relatório, que tem por base dados recolhidos desde 2013, junto de uma amostra representativa da população com mais de 15 anos, conclui que as barreiras financeiras no acesso a cuidados de saúde, para a população mais desfavorecida, são exponenciadas por barreiras não financeiras. Cobertura de médico de família desce para 79% A cobertura de médicos de família no Serviço Nacional de Saúde passou de 91% em 2019 para 79%, em 2025. “Um resultado crítico, explica Carolina Santos, à Renascença, porque esta escassez de médicos de família afeta, sobretudo, os indivíduos de escalões socioeconómicos mais desfavorecidos. Não se trata do resultado de qualquer discriminação do Serviço Nacional de Saúde, garante a investigadora, mas “do facto de estas pessoas viveram em regiões onde há mais falta de médicos de família, por ser mais difícil fixá-los”. Entre 2023 e 2025, registou-se, por outro lado, um aumento significativo na probabilidade de os inquiridos terem tido uma consulta ou exame cancelado por iniciativa do prestador. Menos pessoas a recorrer apenas ao SNS Embora tenha diminuído a probabilidade de as pessoas recorrerem a cuidados de saúde apenas no setor público, a larga maioria da população (83,52%) continua a fazê-lo e os cuidados de saúde primários são os mais procurados. Este relatório mostra um aumento expressivo do uso da Linha SNS 24, em virtude da expansão do programa “Ligue antes, salve vidas” o que – segundo os investigadores - contribuiu para a redução da procura por serviços de urgência no SNS.