  • Noticiário das 21h
  • 13 jan, 2026
Educação

GNR já registou 88 situações de abandono escolar neste ano letivo

13 jan, 2026 - 21:29 • Lusa

GNR registou também 16 situações de comportamento aditivo e 77 situações de perturbação das atividades escolares, das quais 54 por alunos, 14 por familiares e nove por outros.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou 88 situações de abandono escolar no corrente ano letivo até 31 de dezembro de 2025 no âmbito da Operação Escola Segura, anunciou esta terça-feira a força de segurança.

Dentro das ocorrências de natureza não criminal, onde se inserem as situações de abandono escolar, a GNR registou também 16 situações de comportamento aditivo e 77 situações de perturbação das atividades escolares, das quais 54 por alunos, 14 por familiares e nove por outros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A Operação Escola Segura 2025/26 abrange 88.429 utentes da comunidade escolar, entre alunos, professores, auxiliares de educação e encarregados de educação.

A GNR é responsável pela segurança de 4.436 estabelecimentos de ensino, que reúnem 668.083 alunos.

“Ódio online mata offline”. PJ alerta para perigo da radicalização entre jovens

Segurança

“Ódio online mata offline”. PJ alerta para perigo da radicalização entre jovens

Campanha da Polícia Judiciária alerta para a radic(...)

No âmbito desta operação foram realizadas 6.330 ações de sensibilização nas escolas.

A GNR iniciou a operação "Escola Segura" 2025/2026 em setembro de 2025 para assinalar o regresso às aulas com um conjunto de ações dirigidas aos alunos, professores e encarregados de educação que pretendem sensibilizar "para a necessidade de adoção de comportamentos de autoproteção, ao nível da segurança em geral, de comportamentos inclusivos no seio da comunidade e prevenindo comportamentos desviantes da ordenação social".

Na operação Escola Segura do ano letivo 2024/2025, a GNR apreendeu 73 armas em ambiente escolar, destacando-se 53 armas brancas, seis armas de fogo e cinco de ar comprimido e registou 2.354 crimes em ambiente escolar, destacando-se a ofensa à integridade física voluntária simples (890), a ameaça e coação (374) e o furto (183).

