Governo anuncia 20 milhões em "cheques" para apoiar compra de carros elétricos

O programa prevê que quem compra veículos ligeiros 100% elétricos possa receber entre quatro a cinco mil euros , dependendo se são aquisições de pessoas singulares ou de Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), Autoridades de Transportes e Autarquias Locais.

A ministra do Ambiente apresentou, esta terça-feira, 10 novas medidas ambientais para o país e, da lista divulgada, o Governo disponibilizou 20 milhões para os novos "cheques" para carros elétricos.

"Acho que as pessoas estão contentes e, portanto, não iríamos mexer", salientou a governante.

"Para já, estamos a pensar nos termos que existem agora, porque [o concurso em dezembro] correu tão bem que esgotou praticamente em cinco horas" após o início das candidaturas, disse a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho .

O Governo anunciou esta terça-feira que vai lançar um novo concurso de apoio à compra de veículos elétricos até março, mantendo as mesmas regras do anterior programa.

Porém, o preço do elétrico não pode ser superior a 38.500 euros, já incluindo custos de IVA e despesas associadas, ou a 55 mil euros para veículos com mais de cinco lugares

A 29 de dezembro, a abertura das candidaturas a apoios do Estado para a compra destes automóveis foi anunciada, acrescentando que, no caso da compra de bicicletas, motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos, o valor varia entre os 500 e os 1.500 euros.

São também elegíveis para apoio os carregadores para baterias de veículos elétricos.



Segundo a ministra, mantém-se a exigência de que o veículo adquirido seja novo, bem como o apoio ao “abate de um automóvel a combustível fóssil com mais de 10 anos”.



Para além desta medida, os sacos de plásticos leves vão ser substituídos por "outros materiais" e, a partir de 10 de abril, o consumidor vai poder ainda reaver 10 cêntimos a cada embalagem de plástico ou lata reciclada.

Estão também previstos mais vales de eficiência energética do programa E-LAR, a descida dos preços da eletricidade até ao final da década, a fusão da Galp com a empresa espanhola MOEVE.

Espera-se ainda "um ano decisivo" para desenvolver uma estratégia nacional sobre o lítio.

Na mesma lista, conta-se também uma nova vaga de fiscalizações do acesso às praias em Grândola, Algarve e na zona Centro, bem como obras costeiras até ao verão para "proteger a nossa costa que é algo tão bonito que temos".