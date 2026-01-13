Ouvir
Governo chama embaixador do Irão e condena repressão violenta

13 jan, 2026 - 11:20 • Olímpia Mairos

Lisboa e Madrid condenam repressão violenta das manifestações no Irão e apelam ao respeito pelos direitos humanos.

O ministro dos Negócios Estrangeiros chamou esta terça-feira o embaixador do Irão em Lisboa para lhe transmitir “de viva voz a condenação veemente” de Portugal face à repressão violenta das manifestações naquele país, apelando também ao respeito pelos direitos das cidadãs e dos cidadãos iranianos.

Numa publicação na rede social X, o ministro Paulo Rangel sublinha ainda que Portugal está disponível para reforçar as sanções ao Irão, em resposta à escalada de violência registada desde o final de dezembro.

Também o Governo espanhol chamou o embaixador do Irão em Madrid para lhe transmitir a sua “repulsa enérgica” e condenar a repressão dos protestos dos últimos dias. O ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Albares, afirmou que Madrid acompanha com “muitíssima preocupação” a situação no Irão e condena “a violência exercida contra manifestantes pacíficos”.

Em declarações à Catalunya Ràdio, Albares afirmou que o Governo espanhol vai transmitir ao representante diplomático iraniano a necessidade de serem respeitados “o direito de manifestação pacífica dos iranianos e a sua liberdade de expressão”.

De acordo com a organização não-governamental Iran Human Rights, sediada na Noruega, pelo menos 648 manifestantes foram mortos desde 28 de dezembro, em 14 províncias iranianas.

Entre as vítimas mortais contam-se nove menores, segundo a mesma ONG, que dá ainda conta de milhares de feridos e estima que o número de detidos ultrapasse os 10 mil.

Os protestos no Irão têm sido marcados por uma forte resposta das autoridades, alvo de condenação por vários países e organizações internacionais de defesa dos direitos humanos.

