Operação Marquês

“Isto tem esquema. Isto não é normal!”, diz antiga bancária da CGD

13 jan, 2026 - 13:57 • Liliana Monteiro

Sessão 37 contou com ausência de José Sócrates (dispensado) e do advogado José Preto (continua doente). Representação ficou a cargo de oficiosa. Ex-bancária da CGD foi ouvida durante a manhã sobre transferências do arguido Joaquim Barroca.

A sessão começou com o esclarecimento da juíza Susana Seca: “O advogado do arguido José Sócrates juntou ao processo um documento sobre a situação de saúde, dizendo que ainda não está restabelecido.”

José Pinto esteve internado, tendo comunicado na última sessão que não podia comparecer e que, mesmo após ter alta, não ficaria de imediato apto a trabalhar. Foi isso que aconteceu. Esta terça-feira, na sala de audiências, esteve presente Ana Velho, advogada oficiosa, que teve apenas cinco dias para estudar o processo.

À saída do tribunal, em declarações aos jornalistas, explicou que não conseguiu contactar José Sócrates.

A audiência começou com a audição de Ana Serra, bancária já aposentada, que trabalhou na CGD na região de Leiria.

Foi confrontada com vários extratos de movimentos da conta do arguido Joaquim Barroca, fundador do grupo Lena. Ao ver a entrada e saída de verbas avultadas, disse ao coletivo e ao Ministério Público: “Estas operações, para deixar a conta a descoberto, tinham de ter autorização do gabinete superior ou do gestor de conta.”

E acrescentou: “Algo não bate certo. Só agarrando em todas as peças e fazendo o puzzle. Há dinheiro, mas depois não há!”

Questionada sobre o que lhe parecia aquela situação, a bancária já reformada afirmou: “Coisas da empresa para o sócio e do sócio para a empresa. Isto não é normal. Isto tem esquema, pronto.”

A testemunha foi confrontada com vários extratos que mostravam movimentos de milhares de euros que, após o depósito, desapareciam de imediato da conta. Um processo que aconteceu diversas vezes nos documentos relativos ao final de 2006.

Joaquim Barroca chegou à Operação Marquês acusado de mais de uma dezena de crimes de corrupção, branqueamento, falsificação e fraude fiscal.

