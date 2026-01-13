Mau tempo traz chuva forte, trovoada e neve à Serra da Estrela

O IPMA prevê para esta terça-feira um dia marcado por condições meteorológicas adversas em grande parte do território continental.

O céu deverá apresentar-se muito nublado, com uma diminuição gradual da nebulosidade do litoral para o interior a partir do meio da tarde. Estão previstos períodos de chuva, por vezes forte, passando gradualmente a regime de aguaceiros, que poderão ser localmente intensos, ocasionalmente sob a forma de granizo e acompanhados de trovoada, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Nas zonas mais elevadas da Serra da Estrela, é esperada queda de neve, inicialmente nos pontos mais altos, com a cota a descer gradualmente para os 1400 metros. A acumulação poderá atingir até 20 centímetros acima dos 1600/1800 metros.

O vento soprará fraco a moderado do quadrante sul, podendo atingir 30 km/h, tornando-se moderado a forte no litoral (30 a 45 km/h), com rajadas até 75 km/h no Minho e Douro Litoral até ao início da manhã. A partir da tarde, o vento deverá rodar para o quadrante oeste. Nas terras altas, esperam-se rajadas até 90 km/h durante a manhã.

As temperaturas mínimas deverão registar uma ligeira descida no Norte e Centro, variando entre 4 graus na Guarda e 11 graus em Aveiro. Já as máximas vão oscilar entre 7 graus na Guarda e 17 graus em Setúbal.

Avisos meteorológicos

Devido à chuva, estão sob aviso amarelo até às 9h00 os distritos de Aveiro, Braga, Porto, Viana do Castelo e Viseu. Até às 12h00, o aviso estende-se a Beja, Évora, Portalegre e Vila Real.

Os distritos de Castelo Branco e Guarda mantêm-se sob aviso amarelo até às 0h00 de quarta-feira, devido à queda de neve na Serra da Estrela.

As autoridades recomendam especial atenção à circulação rodoviária, em particular nas zonas montanhosas e no litoral exposto ao vento forte.