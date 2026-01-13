“Ódio online mata offline”. PJ alerta para perigo da radicalização entre jovens

“Ódio online mata offline” é o nome da nova campanha da Polícia Judiciária (PJ), lançada esta terça-feira, que alerta para os riscos da radicalização em ambiente digital. A iniciativa é dirigida sobretudo a crianças e jovens, considerados os grupos mais vulneráveis à influência de conteúdos extremistas.

De acordo com a PJ, o aumento do número de jovens — incluindo menores — envolvidos na preparação ou execução de atos extremistas violentos, identificado em relatórios recentes da Europol e dos Estados-Membros da União Europeia, tornou urgente a adoção de medidas eficazes de prevenção da radicalização no espaço europeu.

“Neste contexto, a problemática da radicalização de crianças e jovens em ambiente online constitui um dos maiores desafios atuais, exigindo uma abordagem integrada e coordenada entre as estruturas do Estado e a sociedade civil”, refere a PJ, sublinhando que o fenómeno vai muito além do campo de atuação dos órgãos de polícia criminal.

Na apresentação da campanha, o diretor nacional da PJ, Luís Neves, explicou que “a radicalização é o processo de transformação pessoal de crianças e jovens que conduz ao extremismo violento”, alertando para a especial vulnerabilidade desta faixa etária. O responsável revelou ainda que já foram identificados casos em Portugal.

“Os conteúdos de ódio online entre jovens não surgem do nada. Resultam de uma combinação de fatores sociais, psicológicos, tecnológicos e culturais”, afirmou. Entre esses fatores, apontou a procura de identidade e de pertença, o funcionamento dos algoritmos das redes sociais, o anonimato e a desresponsabilização, a falta de literacia digital e de pensamento crítico, frustrações sociais e económicas e a influência de figuras públicas.

Luís Neves destacou também que existem vários tipos de radicalização, assentes sobretudo em diferenças religiosas, de género, de orientação sexual e políticas. “Estas diferenças criam as pré-condições motivacionais e cognitivas ideais para a violência terrorista, alimentada pelo ódio e pelos preconceitos”, acrescentou.

Antes da apresentação do vídeo da campanha — que inclui imagens reais recolhidas em investigações da PJ — o diretor nacional alertou ainda para o aumento do chamado crime ‘as a service’, em que estruturas criminosas disponibilizam ferramentas digitais ilícitas, incluindo recurso à inteligência artificial, para facilitar a radicalização e o recrutamento, sobretudo de crianças e jovens.

Luís Neves defendeu igualmente que o Plano de Ação de Prevenção da Radicalização e dos Extremismos Violentos e do Recrutamento para o Terrorismo deve ser público. “Se pretendemos que todos façam parte deste combate, incluindo a sociedade civil, todos devem ter conhecimento do plano”, sublinhou.

A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, reforçou a importância da prevenção, salientando que esta não se faz apenas “com proibições ou vigilância”. “Tem de ser ancorada na literacia digital, no pensamento crítico, na educação para os direitos humanos e na capacitação de professores e técnicos para reconhecer sinais de risco e saber como agir, com respostas integradas à sua disposição”, afirmou.