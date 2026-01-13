Operação Marquês. Sócrates fica sem advogado outra vez

13 jan, 2026 - 13:46 • Liliana Monteiro , João Malheiro
Passavam 6 minutos das 13h quando o requerimento deu entrada. O advogado José Preto, num ato de urgência, informou da renúncia à defesa do antigo primeiro-ministro, José Sócrates. E chegou mesmo a alegar que o coletivo não quis suspender o processo por 15 dias e agora terá de o fazer por 25 dias. O advogado contestou ainda o facto de o tribunal não ter esperado que recuperasse para retomar as audiências.
Ao que a Renascença apurou, José Preto — que esteve 12 dias internado num hospital público em Lisboa —, apresentou agora um atestado passado por um medico privado onde se adianta que o advogado não está em condições de responder às exigências profissionais estando de baixa para normalizar o quadro clínico.
Assim, José Sócrates voltou a ficar sem advogado, depois de José Preto ter pedido renúncia esta terça-feira.
A informação foi inicialmente avançada pela CNN Portugal e, entretanto, confirmada pela Renascença.
Em reação, Sócrates pediu 20 dias ao tribunal — previsto na lei — para escolher um novo defensor no âmbito da Operação Marquês, recusando a representação de uma advogada oficiosa.
Depois da entrada deste pedido, a sessão foi retomada da parte da tarde sem que o coletivo se tenha manifestado sobre este requerimento.
Em declarações à Renascença, o bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano, diz que este é um processo que se tem revelado “muito criativo”.
[Notícia atualizada às 14h27 com mais pormenores]