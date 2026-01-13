PSP identifica 56 alojamentos ilegais na Área Metropolitana do Porto com cerca de 900 estrangeiros

A Polícia de Segurança Pública registou, ao longo de 2025, um aumento significativo das ações de fiscalização da permanência de cidadãos estrangeiros em território nacional, na Área Metropolitana do Porto. As operações, conduzidas pelo Núcleo de Estrangeiros e Controlo Fronteiriço (NECF) do Porto, sob coordenação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), resultaram em 63 detenções e 167 autos de contraordenação.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com os dados divulgados, foram realizadas 517 operações policiais, durante as quais foram fiscalizados 5.394 cidadãos estrangeiros. Entre os principais resultados destacam-se 53 detenções por permanência irregular em território nacional e 10 detenções por outros ilícitos criminais, incluindo falsificação de documentos, posse de arma proibida e crimes contra a propriedade.

No mesmo período, a PSP emitiu 106 notificações para abandono voluntário do território nacional e sinalizou 233 cidadãos com diligências pendentes no Sistema de Informação Schengen (SIS). Foram ainda levantados 167 autos de notícia por contraordenação, ao abrigo da Lei dos Estrangeiros.

As ações de fiscalização permitiram também identificar 56 alojamentos ilegais, ocupados por cerca de 900 cidadãos estrangeiros, onde foram detetadas várias irregularidades, como situações de sobrelotação, ausência de condições mínimas de higiene e segurança, presença de pragas e inexistência de contratos de arrendamento.

Em comunicado, a PSP sublinha que continuará a reforçar a sua atuação diária na prevenção e repressão da imigração ilegal e do tráfico de seres humanos, bem como na identificação de situações de vulnerabilidade social associadas a condições habitacionais precárias e à dificuldade de acesso a um mercado de trabalho regulado.

A força policial reafirma ainda o compromisso com a segurança do país e com a proteção das populações, garantindo uma mobilização contínua dos seus recursos.