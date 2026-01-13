Quem será o advogado a representar Sócrates? "Processo tem-se revelado muito criativo"

A Renascença apurou que o advogado de José Sócrates já teve alta hospitalar, mas nada terá dito ao tribunal . Pelo menos, nada foi junto ao processo dando conta da alteração da situação clínica, tal como fez no passado dia 5 de janeiro, quando comunicou estar internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Resta saber esta terça-feira qual o advogado que irá representar o antigo primeiro-ministro socialista: se José Preto ou Ana Velho, advogada oficiosa nomeada na ultima sessão a quem foram dados cinco dias para estudar o caso.

O ano não começou bem. Depois de dois meses de paragem para que a nova defesa de José Sócrates , com José Preto, estudasse o processo, a primeira sessão de 2026 trouxe a ausência na sala de audiências desse novo advogado, que comunicou estar internado, e do próprio arguido.

O processo Operação Marquês regressa esta terça-feira ao Campus de Justiça, em Lisboa, depois de mais cinco dias de paragem.

Quanto à advogada oficiosa chamada para representar Sócrates, alegou na última audiência não ter condições para fazer a defesa, apontando a complexidade do caso, que desconhece, e a ausência do arguido na sala.

Caso a advogada decida alegar a dispensa de patrocínio, os fundamentos têm de ser analisados pelo Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados. Ao que a Renascença apurou, não chegou qualquer pedido da advogada Ana Velho nesse sentido, pelo que deverá mesmo manter-se no caso.

“Não é possível manter indefinidamente recusas num sistema que fica refém”

Em declarações à Renascença, o bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano, diz que este é um processo que se tem revelado “muito criativo”.

João Massano afirma que “qualquer advogado, vendo o que aconteceu com o anterior defensor oficioso nomeado, não quer sujeitar-se ao mesmo tratamento".

"Eu compreendo, mas isso não significa que ela [a nova advogada oficiosa] tenha justificação legal para se afastar. Não é possível manter indefinidamente recusas em que o sistema fica refém, isso não é possível!”, sublinha.

No entanto, refere que um advogado não conseguir contactar o arguido pode ser justificação para pedir escusa do caso.

“Como posso fazer defesa se não falar com o cliente, sem ter através dele conhecimento do processo? Só por si pode também não ser suficiente porque senão teoricamente essa podia ser uma manobra dilatória sem fim, entendo que o sistema tem de se defender.”

Perante as críticas já tecidas pelo antigo primeiro-ministro ao papel dos advogados oficiosos, o bastonário responde: “qualquer pessoa pode não acreditar num advogado oficioso, por isso ou encontra o seu advogado ou então o sistema encontra por ele”. Se não fosse “estava encontrada a fórmula de parar todos os processos e nenhum arguido tinha advogado”.

Será que há mais algum incidente possível neste processo criado a partir da ausência do advogado oficial de José Sócrates?

“Eu já não digo nada, este é um processo tão criativo que já não digo nada. Ou há advogado, ou não há. Se não houver, há solução e é oficiosa, o sistema não pode ficar à espera indefinidamente pelo regresso do advogado do arguido”, responde o bastonário.

Na última sessão, a primeira advogada oficiosa recusou a nomeação, para isso dirigiu um requerimento ao processo, mesmo antes do coletivo de juízas estar na sala, e saiu.

“Não é comum nos advogados. Inscrevem-se numa escala e são chamados para irem aos processos. O que aconteceu neste caso não é comum, serem chamados e dizerem que não querem representar aquele arguido alegando objeção de consciência ou o que entenderem, normalmente um advogado aceita ser defensor oficioso”, afirma João Massano, mostrando-se surpreendido com o que aconteceu.

Representações oficiosas crescem nos últimos anos

Dados da Ordem dos Advogados revelam que o número de nomeações oficiosas está a aumentar. Nos últimos três anos foram quase mais 20 mil.

Em 2023, houve 231.329 nomeações; em 2024 foram realizadas 247.995 nomeações e em 2025 chegou às 251.165 nomeações de advogados para defenderem cidadãos que não tinham defesa.

Participações contra comportamentos de advogados em tribunal estão a aumentar, mas acabam arquivados Isso mesmo é admitido pelo bastonário da Ordem dos Advogados.

João Massano afirma que “tem havido um aumento de participações por comportamento. Muitas vezes algumas claramente excessivas, alguma falta de bom senso entre juízes e advogados e vice-versa. Falta bom senso, há maior intolerância e há atitudes que são quase que uma birra ou um capricho. Os casos acabam na maioria arquivados”.