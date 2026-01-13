Simulacro de emergência fecha Túnel do Marão esta terça-feira à noite

O Túnel do Marão, na Autoestrada Transmontana A4, vai ser palco de um exercício de emergência de grande escala esta terça-feira, a partir das 22h00. A operação, coordenada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), implicará o corte total do trânsito nos dois sentidos a partir das 20h30.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O exercício é conduzido pelo Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Norte, em articulação com os comandos sub-regionais do Douro e do Tâmega e Sousa, e em parceria com a Infraestruturas de Portugal (IP). No planeamento estiveram ainda envolvidas a Guarda Nacional Republicana e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Desvios de trânsito entre o IP4 e a Campeã

Em declarações à Renascença, o comandante regional do Norte da ANEPC, tenente-coronel Carlos Rodrigues Alves, explica que o encerramento dos dois tubos é essencial para garantir a segurança da operação.

“Quando ocorre um acidente com alguma complexidade, o outro tubo do túnel é fundamental para permitir o acesso dos meios de socorro. Por isso, durante o exercício, o trânsito ficará totalmente cortado nos dois sentidos”, afirma.

No sentido Porto — Vila Real, “a circulação será garantida por desvio de trânsito a implementar entre o Nó de Ligação ao IP4 e o Nó da Campeã”.

No sentido Vila Real — Porto, a circulação será garantida por desvio de trânsito a implementar entre o Nó da Campeã e o Nó de Ligação ao IP4.

Cenário simula colisão com matérias perigosas e veículo elétrico

O cenário simulado recria um acidente rodoviário grave no interior do túnel. Um autocarro embate num veículo de transporte de matérias perigosas que ficou imobilizado por avaria, acabando por bloquear ambas as vias. Simultaneamente, um veículo elétrico, que tentava ultrapassar o autocarro, colide com este.

“É um acidente que corta a circulação na totalidade do túnel e obriga a uma resposta articulada e faseada”, descreve o comandante.

A operação deverá prolongar-se por, pelo menos, duas horas e mobilizará cerca de uma centena de operacionais. No terreno estarão equipas da ANEPC, da IP, dos Corpos de Bombeiros de Vila Real (Cruz Branca e Cruz Verde), Sabrosa, Murça e Fontes, da sub-região do Douro, bem como de Amarante, Vila Meã e Lixa, da sub-região do Tâmega e Sousa, além do INEM, da GNR e da divisão de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa.

Segundo Carlos Rodrigues Alves, o exercício permitirá testar toda a cadeia de resposta a emergências num espaço confinado.

“O alerta parte do circuito interno de televisão do túnel, gerido pela Infraestruturas de Portugal. A partir daí, é aplicado o sistema de gestão de operações, com reforço progressivo de meios conforme as necessidades identificadas no local”, explica.

Recomendações aos condutores em caso de acidente real

O responsável deixa ainda recomendações claras aos automobilistas sobre como agir em caso de acidente real no interior do túnel.

“Cumprir a velocidade, respeitar a sinalética e as indicações luminosas é fundamental. O túnel dispõe de sistemas de megafonia e de mensagens que entram diretamente no rádio dos veículos, orientando os condutores”, sublinha, acrescentando que existem zonas de refúgio devidamente sinalizadas entre os dois tubos.

Inaugurado em 2016, o Túnel do Marão conta com uma equipa permanente de proteção e socorro, disponível 24 horas por dia.

“Optou-se por ter bombeiros dedicados ao túnel para garantir uma resposta imediata. Eles fazem a primeira avaliação e iniciam de imediato as operações de socorro, mesmo antes da chegada dos restantes meios”, destaca o comandante regional.

Para a ANEPC, o objetivo central do simulacro é o treino operacional.

“A finalidade do exercício é proporcionar aos operacionais trabalho em espaços confinados, como um túnel, e treinar todas as operações num cenário realista, mas controlado”, conclui Carlos Rodrigues Alves.

O Túnel do Marão foi inaugurado em 7 de maio de 2016, marcando a conclusão da autoestrada A4 entre Amarante e Vila Real. Este túnel rodoviário, que consiste em duas galerias com 5.825 metros de comprimento, é o mais longo do país e o 3.º mais longo da Península Ibérica.

A infraestrutura tem registado diversos acidentes ao longo dos anos, envolvendo veículos ligeiros, pesados, e até ambulâncias. Estas ocorrências têm provocado feridos, tanto ligeiros como graves, e, em alguns casos, vítimas mortais. Em 2025, voltaram a verificar-se acidentes graves, com mortos e feridos após a saída do túnel, bem como incidentes no seu interior. Um dos casos mais marcantes ocorreu em 2017, quando um incêndio num autocarro expôs fragilidades nos sistemas de combate a incêndios, obrigando ao corte da circulação e à mobilização de vários meios de socorro.