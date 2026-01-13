Ouvir
Sismo de magnitude 2,2 na ilha Graciosa

13 jan, 2026 - 12:08 • Lusa

O abalo foi registado às 09h32 locais.

Um sismo de magnitude 2,2 na escala de Richter foi sentido esta terça-feira na ilha Graciosa, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Segundo o CIVISA, o abalo foi registado às 09h32 locais (mais uma hora em Lisboa) e teve epicentro a cerca de três quilómetros a oeste de Vitória, no grupo Central dos Açores.

"De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli Modificada) em Guadalupe (concelho de Santa Cruz da Graciosa)", é referido.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade III o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", descreve o Instituto Português do Mar e da Atmosfera na sua página da Internet.

