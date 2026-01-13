Ouvir
“Uma Guarda para Todos”: GNR distribui calendários que informam e protegem idosos

13 jan, 2026 - 13:23 • Olímpia Mairos

Com a participação de mais de 400 militares, a iniciativa abrange idosos sinalizados em todo o território nacional, procurando prevenir burlas e reforçar a segurança na comunidade.

A+ / A-

A Guarda Nacional Republicana (GNR) e a E-REDES voltam a unir esforços na campanha “Uma Guarda para Todos”, uma iniciativa de sensibilização e proximidade dirigida à população idosa, com o objetivo de prevenir burlas e reforçar a segurança dos cidadãos mais vulneráveis.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a GNR indica que a ação pretende alertar para esquemas fraudulentos, em particular situações em que indivíduos se fazem passar por falsos funcionários da E-REDES para tentar enganar idosos através de alegadas cobranças de serviços. Para esse efeito, a empresa produz anualmente cerca de 25 mil calendários, que são distribuídos pela GNR em todos os distritos do território continental.

Os calendários são entregues junto de pessoas em situação de maior vulnerabilidade, seja pela idade, condição física ou psicológica, ou por outros fatores que possam comprometer a sua segurança. A iniciativa visa não só prevenir a criminalidade, mas também combater o isolamento social, promovendo comportamentos de autoproteção e sensibilizando familiares e cuidadores.

Além da vertente preventiva, os calendários incluem contactos úteis da GNR e da E-REDES, com espaço para identificação do militar e do posto da GNR de referência, bem como números de apoio ao cliente, reporte de avarias elétricas e leitura de contadores.

A campanha abrange mais de 40 mil idosos previamente sinalizados no âmbito da Operação Censos Sénior, realizada em outubro, e integra-se no Programa Idosos em Segurança.

No terreno, a iniciativa envolve mais de 400 militares da GNR que, em articulação com colaboradores da E-REDES, acompanham e apoiam a distribuição junto da comunidade.

Segundo as entidades envolvidas, esta ação representa mais um passo no esforço contínuo para proteger os cidadãos mais vulneráveis e reforçar o sentimento de segurança, através de uma atuação de proximidade e de prevenção ativa junto da população idosa.

Saiba Mais
