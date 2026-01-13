Veja as imagens: descoberto ninho com ovos de dinossauro em Torres Vedras

Não se sabe, por enquanto, se é um Torvosaurus, ou um Lourinhanosaurus, ou de outro dinossauro que tenha vivido em Portugal. O que é certo, e sabido, é que o ninho com ovos, encontrado no centro do país, é de um dinossauro carnívoro que viveu por cá há 150 milhões de anos, durante o Jurássico Superior. O ninho com ovos de dinossauro foi encontrado nas arribas da praia de Santa Cruz, no concelho de Torres Vedras, segundo a Sociedade de História Natural de Torres Vedras. Os fósseis vão começar a ser estudados em laboratório, mas "pelas características gerais da forma dos ovos e porosidade das cascas, os investigadores pensam tratar-se de uma postura feita por um dinossauro carnívoro", referiu a sociedade em nota de imprensa divulgada esta terça-feira.

A descoberta foi feita por um investigador da sociedade, Carlos Natário, durante trabalhos de prospeção e monitorização de jazidas paleontológicas deste concelho, no distrito de Lisboa. A descoberta surpreendeu os investigadores pelas dimensões reduzidas do ninho e pelo tipo de sedimento em que ocorrem, um arenito granuloso, o que "é raro" e pode induzir que os ovos poderiam ter sido colocados na margem de um rio. As observações preliminares sugerem que os ovos "não resultam de uma acumulação por arrastamento, pois encontram-se com uma certa organização", acrescentaram os investigadores.

"Parece ser claro que quase todas as crias de dinossauros eclodiram, pois é notória a migração das cascas do lado da eclosão novamente para dentro do ovos, com pouca dispersão lateral das mesmas. No entanto, poderão existir vestígios de embriões dentro do bloco, pois não é possível ver uma secção por estar coberta de sedimento", explicou o investigador Bruno Camilo, diretor da sociedade e investigador do Instituto Superior Técnico. Ao contrário de outros fósseis de ninhos de dinossauro já encontrados, que apontam para que os ovos ficariam à superfície, os achados induzem que os ovos neste caso "poderiam estar semienterrados".