Zero acusa Governo de passar “cheque em branco” à mina do Barroso e exige suspensão imediata do apoio

A associação ambientalista ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável manifestou esta terça-feira “total indignação e repúdio” pela decisão do Governo de atribuir até 110 milhões de euros de apoio público ao projeto de lítio da empresa Savannah Resources, no concelho de Boticas. A organização exige a suspensão imediata do financiamento e uma revisão profunda da política mineira nacional.

Em comunicado, a Zero considera que o apoio aprovado através da AICEP, em representação do Estado, representa um verdadeiro “cheque em branco” a um projeto que, diz, tem sido marcado por falta de transparência e contestação social persistente.

Apoio público de 110 milhões gera polémica

A Savannah anunciou na segunda-feira a atribuição do incentivo no âmbito do Programa de Incentivo a Investimentos em Setores Estratégicos, enquadrado no Regime Contratual de Investimento (RCI). O apoio, não reembolsável, reparte-se em duas parcelas: 75% (cerca de 82,2 milhões de euros) destinados às despesas iniciais de desenvolvimento e 25% (aproximadamente 27,4 milhões de euros) dependentes do cumprimento de metas durante a fase operacional.

Para a Zero, esta decisão “confirma que a ausência de uma legislação adequada e de uma Estratégia Industrial Verde deixou Portugal vulnerável a táticas empresariais predatórias”. A associação critica ainda o que classifica como “celebração pouco clara” de contratos de concessão que terão ampliado a área de exploração em mais de mil hectares na região do Barroso, alimentando a especulação sobre recursos nacionais.

A associação ambientalista acusa o Governo de ignorar a falta de licença social para a mineração em Trás-os-Montes e a oposição das populações locais. “O passivo ambiental destas explorações ameaça comprometer o futuro dos territórios e a qualidade de vida de quem lá vive. Isto não é uma transição justa”, alerta.

Lítio para exportação e pouco valor criado em Portugal

Outro dos pontos centrais da crítica prende-se com o destino do lítio. Segundo a Zero, o projeto serve sobretudo a indústria alemã, com acordos preliminares firmados em 2024 que apontam para a exportação da matéria-prima. “Portugal sacrifica o seu património natural, perde valor acrescentado e ainda financia um negócio que beneficia multinacionais e centros industriais do norte da Europa”, acusa.

A associação conclui exigindo a suspensão imediata do apoio público e uma reavaliação profunda da política mineira, colocando o interesse público e a proteção ambiental acima de interesses privados.

A mina de lítio proposta para Covas do Barroso obteve uma Declaração de Impacte Ambiental favorável condicionada em 2023. A Savannah prevê iniciar as obras em 2026 e arrancar com a produção em 2028.