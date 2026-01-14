ASPP/PSP marca plenário no aeroporto e concentração de polícias durante Conselho de Ministros

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) anunciou esta quarta-feira um novo plenário no Aeroporto de Lisboa e uma concentração de polícias durante um Conselho de Ministros.

A intensificação das formas de luta foi conhecida após uma reunião da da ASPP/PSP.

A associação sindical refere, em comunicado, que "face ao seu afastamento das negociações - motivado pela falta de seriedade do Governo e pelo incumprimento do acordo celebrado -, e após os protestos realizados no final de 2025 junto à residência oficial do Primeiro-Ministro e no Aeroporto de Lisboa, constatou total ausência de respostas".

A ASPP/PSP refere que "perante a postura de desvalorização salarial, o bloqueio das pré-aposentações, o corte de folgas e, acima de tudo, o desrespeito pelo acordo de julho de 2024", decidiu avançar com novos protestos.



Para 29 de janeiro, foi convocada um plenário e concentração de polícias no Aeroporto de Lisboa, entre as 7h00 e as 11h00.

Em fevereiro, está também prevista uma concentração de polícias durante a realização de um Conselho de Ministros e a permanência de polícias nas galerias da Assembleia da República durante o debate quinzenal.

Também serão realizadas ações em diversos Comandos, "com o levantamento de debilidades, condições de trabalho e violações de direitos, para posterior exposição pública".

A ASPP/PSP avisa que, se o Governo não alterar a sua posição, "avançará para concentrações em eventos de relevo nacional, protestos junto ao MAI e a organização de uma manifestação de Polícias a nível nacional".

A associação sindical manifesta disponibilidade para reunir-se com o Governo, "desde que este cumpra a palavra dada e apresente uma proposta concreta sobre o que foi acordado - tabela remuneratória, suplementos e portaria de avaliação".

