Céu carregado, frio e mar agitado. É mesmo inverno

IPMA prevê aguaceiros fracos, formação de gelo no interior e agitação marítima com ondas até cinco metros em vários distritos da costa oeste.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira um dia marcado por períodos de muita nebulosidade, com o céu a apresentar-se geralmente muito nublado até ao final da manhã e novamente no final do dia.

De acordo com a previsão, poderão ocorrer aguaceiros, em geral fracos, pouco prováveis a partir do meio da tarde, que poderão cair sob a forma de neve acima dos 1400 a 1600 metros de altitude.

O vento será, em geral, fraco e de vários rumos, soprando moderado (15 a 30 km/h) de norte/noroeste nas terras altas do Centro e Sul e, de forma temporária, na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Mondego.

O IPMA indica ainda a possibilidade de formação de gelo ou geada em alguns locais do interior Norte e Centro, bem como neblina ou nevoeiro até ao final da manhã e para o final do dia em várias regiões do país. Está também prevista uma pequena descida da temperatura mínima.

As temperaturas mínimas deverão variar entre 2 graus na Guarda e Bragança, e 9 graus no Porto. Já as máximas vão oscilar entre 7 graus na Guarda e 16 graus em Santarém e Faro.

Devido à agitação marítima, com ondas de noroeste entre 4 e 5 metros, estão sob aviso amarelo os distritos de Aveiro e Coimbra até às 9h00, e Leiria, Lisboa e Setúbal até às 15h00.