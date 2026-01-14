Confiança nos serviços públicos cai 15% em 2025

A confiança dos cidadãos nos serviços públicos registou uma forte deterioração em 2025. De acordo com dados do Portal da Queixa, apesar de o aumento do número de reclamações ter sido moderado, o Relatório Anual de Satisfação com os Serviços Públicos revela uma quebra de 15% nos níveis de satisfação, evidenciando um agravamento significativo da perceção sobre a qualidade, a eficácia e a capacidade de resposta do Estado.

A degradação é particularmente evidente em áreas-chave do quotidiano, como a administração pública, a habitação, a migração e os transportes.

O estudo, desenvolvido pelo Consumers Trust Lab com base nos dados do Portal da Queixa, aponta para uma degradação estrutural da confiança dos cidadãos num ano marcado por instabilidade social, pressão institucional e dificuldades persistentes na execução de políticas públicas essenciais.

O que revela o relatório?

Em 2025, os serviços públicos registaram 16.436 reclamações, mais 1,98% do que em 2024. Apesar do crescimento contido, os indicadores qualitativos deterioraram-se de forma acentuada, sinalizando menor perceção de eficácia, empatia e resposta por parte das entidades públicas.

A média global de avaliações caiu 15,07%, de 4,18 para 3,55. O comportamento institucional após a reclamação recuou 17,41% e o tempo de resposta desceu 14,32%, revelando um desfasamento entre os programas de modernização administrativa e a experiência real dos cidadãos.

Quando foi mais crítica a insatisfação?

A análise mensal mostra um ano de forte volatilidade, com o primeiro trimestre de 2025 a concentrar o maior agravamento. Em março, as reclamações dispararam 29,02%, num contexto de greves na Administração Pública e nos Transportes e de forte pressão sobre a AIMA, com milhares de processos pendentes.

Onde falha mais o Estado?

As reclamações concentram-se sobretudo em áreas estruturais do quotidiano dos cidadãos, com os Serviços e Administração Pública a representarem 57,79% do total. Segue-se a Habitação, com 20,03% das queixas, lideradas isoladamente pelo IHRU, onde mais de 68% das reclamações dizem respeito a falhas no acesso a apoios financeiros, como o apoio extraordinário à renda. Os Transportes Públicos concentram 10,90% das queixas, sendo que mais de 54% estão relacionadas com atrasos e incumprimento de horários, penalizando sobretudo a Área Metropolitana de Lisboa e o distrito de Setúbal. Já a Saúde representa 9,25% das reclamações e, apesar de uma ligeira melhoria na avaliação média, mantém-se um elevado nível de insatisfação associado aos tempos de espera e à qualidade dos cuidados prestados no SNS.

No conjunto dos Serviços e Administração Pública, o IMT e a AIMA concentram quase metade das reclamações do setor, refletindo atrasos crónicos, dificuldades operacionais e limitações na capacidade de resposta administrativa.

Quais são as entidades mais reclamadas?

O top 10 de 2025 é liderado pelo IHRU, seguido do IMT e da AIMA. Integram ainda a lista o SNS, a Segurança Social, a Carris, a Carris Metropolitana, o Ministério do Ambiente e Energia, a CP – Comboios de Portugal e o IRN.

Existem exemplos positivos?

Apesar do cenário negativo, o relatório identifica boas práticas. A DGEG lidera a Administração Pública com um índice de satisfação de 90,2. Na saúde, destaca-se o Hospital de Chaves, enquanto a NOVA FCSH e a Carris surgem como referências positivas nos respetivos setores.

Quem reclama mais?

As mulheres representam 50,26% das reclamações, sobretudo nas áreas da habitação e saúde. As faixas etárias entre os 25 e os 44 anos concentram mais de metade das queixas, refletindo a pressão sentida pela população ativa. Geograficamente, a insatisfação é maior nos centros urbanos do litoral, com Lisboa, Porto e Setúbal no topo.

O que diz o Portal da Queixa?

Para Pedro Lourenço, fundador do Portal da Queixa, os dados revelam “um sistema sob pressão e uma confiança frágil nas entidades públicas”. Apesar de o volume de reclamações crescer de forma contida, “a perceção da qualidade e da eficiência do Estado deteriora-se claramente”, alerta, defendendo uma simplificação administrativa urgente e uma maior centralidade na experiência do cidadão.