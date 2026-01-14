Ouvir
Encontrado corpo de mulher de 80 anos no rio Mondego na Figueira da Foz

14 jan, 2026 - 22:23 • Lusa

Avistado por um popular pelo meio dia, um corpo de uma mulher de 80 foi encontrado no rio Mondego, em Coimbra. Desconhecem, para já, as causas para a ocorrência.

O corpo de uma mulher de 80 anos foi detetado na manhã desta quarta-feira no rio Mondego junto à Câmara da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, adiantou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, esta força policial referiu que o alerta foi dado pelas 12h00 por um popular e que se desconhecem as causas para a ocorrência.

Para o local, foram destacados tripulantes da estação salva-vidas da Figueira da Foz e elementos do comando local da Polícia Marítima da Figueira da Foz.

Ainda segundo a AMN, foram também empenhados elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM e dos Bombeiros Voluntários e Sapadores da Figueira da Foz.

"À chegada ao local, os tripulantes da Estação Salva-vidas retiraram o corpo da água, tendo o médico da VMER efetuado o auto de verificação do óbito", acrescentou a mesma fonte.

A AMN referiu ainda que após contacto com a Polícia Judiciária e autorização do Ministério Público, o corpo foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Coimbra.

A ocorrência foi registada pelo comando local da Polícia Marítima da Figueira da Foz.

