Homem mata idosa à facada no concelho de Portalegre

Um homem, de 49 anos, matou esta quarta-feira com uma arma branca uma mulher, de 77 anos, em Vargem, no concelho de Portalegre, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, a mulher foi encontrada morta por esfaqueamento na localidade de Vargem, tendo o suspeito sido detido pela Guarda Nacional Republicana (GNR).

A investigação do caso passou para a alçada da Polícia Judiciária (PJ), adiantou.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou que o alerta para o homicídio, na Rua da Fonte Sapo, foi dado às 17h07.

Foram mobilizados para o local 15 operacionais dos bombeiros de Portalegre, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da GNR e da PJ, apoiados por oito veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Portalegre.

No local esteve também uma equipa de psicólogos do INEM.