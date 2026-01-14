Ouvir
Incêndio em prédio quatro andares na encosta do Castelo em Lisboa

14 jan, 2026 - 17:01 • Redação

As chamas estão confinadas às águas-furtadas e estão a ser combatidas por 20 operacionais e seis viaturas.

Um incêndio deflagrou num prédio na encosta do Castelo, em Lisboa. Ao que a Renascença apurou junto de fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, o fogo está dominado, mas ainda não está extinto.

De acordo com a mesma fonte, trata-se de um edifício de quatro andares, no Largo das Olarias, com 14 frações, todas habitadas.

As chamas estão confinadas às águas-furtadas e estão a ser combatidas por 20 operacionais e seis viaturas.

Ao que as autoridades indicam, não há feridos a registar e desconhece-se, para já, a origem do incêndio.

