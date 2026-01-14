Mais de duas centenas de crianças pedalam até à escola em Matosinhos

Pelo menos 233 crianças deslocaram-se diariamente de bicicleta de casa até à escola entre setembro e dezembro de 2025 em Matosinhos num "comboio" comunitário de bicicletas. O projeto, promovido pela Câmara Municipal de Matosinhos, inclui-se numa iniciativa mais abrangente chamada "CicloExpresso", que nasceu em Lisboa pelas mãos de um pai, em 2015.

O projeto, que já conta com "comboios" em escolas de Lisboa, Braga, Palmela, Oeiras e Aveiro, foi apoiado pela autarquia matosinhense porque serve como "contributo decisivo para a mobilidade sustentável e para a promoção de hábitos de vida saudáveis desde a infância".

Em comunicado, a autarquia garante que os trajetos são seguros, organizados e acompanhados por monitores, explicando como funciona. “O CicloExpresso funciona como um verdadeiro comboio de bicicletas, com horários regulares e percursos definidos, promovendo a autonomia das crianças e reduzindo o tráfego automóvel junto às escolas”, destaca a Câmara.

Atualmente, o projeto conta com quatro linhas ativas em Matosinhos — São Mamede de Infesta, Leça da Palmeira, Padrão da Légua e Perafita — abrangendo 12 estabelecimentos de ensino do concelho de Matosinhos. A iniciativa é desenvolvida pelo municípios em parceria com a Cooperativa Bicicultura.

A existência de "comboios" varia de concelho para concelho. Em Palmela, por exemplo, só há uma escola envolvida de momento, enquanto que em Oeiras existem nove escolas abrangidas pelo "Bike Bus". Já em Braga, por exemplo, as inscrições estão abertas em todas as escolas do município.

Segundo a autarquia, para além dos benefícios ambientais, como a diminuição das emissões poluentes e do congestionamento rodoviário, o projeto tem impacto direto no bem-estar das crianças, incentivando a prática diária de exercício físico e reforçando o sentido de comunidade entre famílias, escolas e monitores.

As inscrições para o CicloExpresso mantêm-se abertas, em Matosinhos e nas restantes cidades aderentes, ao longo do ano letivo, permitindo que mais crianças e famílias possam aderir a esta forma segura, divertida e sustentável de ir para a escola.