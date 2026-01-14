PJ entrega às autoridades alemãs suspeito de triplo homicídio em Cabo Verde

A Polícia Judiciária entregou esta quarta-feira às autoridades alemãs um cidadão estrangeiro suspeito da prática de um triplo homicídio ocorrido em Cabo Verde. O homem tinha sido detido pela PJ, em Lisboa, no dia 25 de dezembro.

Segundo a Polícia Judiciária, a detenção foi efetuada no cumprimento de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades judiciais da Alemanha, na sequência de um intenso trabalho de cooperação internacional e de análise de informação.

O suspeito, de 19 anos, é acusado de ter assassinado, “com recurso a arma branca, o pai, a esposa deste e a enteada”. Após o crime, terá viajado de imediato para Portugal.

Já em território nacional, as equipas da PJ desenvolveram diligências para recolha de informação adicional e localização do paradeiro do jovem, vindo a detetar a sua presença numa unidade hoteleira da capital.

A detenção ocorreu a 25 de dezembro, culminando agora com a sua entrega às autoridades alemãs para prosseguimento do processo judicial.