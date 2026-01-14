Pombal: GNR apreende cerca de dois mil artigos contrafeitos e detém quatro pessoas

Quatro pessoas foram detidas em flagrante, no concelho de Pombal, por suspeitas do crime de contrafação. Em causa estão três homens e uma mulher, com idades entre os 32 e os 45 anos.

A operação foi levada a cabo pelo Comando Territorial de Leiria da GNR, através do Destacamento Territorial de Pombal, na localidade de Carriço. A ação inseriu-se numa operação de fiscalização direcionada para a proteção dos direitos de propriedade industrial e para o combate à economia paralela.

Em comunicado, a GNR indica que no decorrer da intervenção, os militares da Guarda fiscalizaram dois estabelecimentos comerciais, onde foram detetados e apreendidos 1.926 artigos contrafeitos, entre vestuário, acessórios e outros bens de consumo.

Os produtos, de diversas marcas de prestígio reconhecidas internacionalmente, encontravam-se expostos para venda ao público.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos já foram comunicados ao Tribunal Judicial de Pombal.

A GNR sublinha que estas ações visam garantir “o cumprimento dos direitos de propriedade industrial”, combatendo diretamente a contrafação, a imitação e o uso ilegal de marcas.

A força de segurança alerta ainda que este tipo de práticas “lesa os titulares dos direitos” e pode “colocar em risco os consumidores”, além de contribuir para o financiamento de redes de criminalidade organizada.