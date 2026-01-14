Ouvir
Ataque à Venezuela

Portugal muda embaixador na Venezuela em tempo de crise

14 jan, 2026 - 20:19 • Catarina Magalhães, com Redação

Manuel Pinheiro da Silva vai ser o novo representante diplomático em Caracas, substituindo João Pedro Fins do Lago em plena situação de incerteza política na Venezuela.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decretou esta quarta-feira que Portugal vai mudar de embaixador na Venezuela, em plena situação de incerteza política, anunciou o Diário da República em comunicado.

Nomeado em março de 2022, o representante diplomático em Caracas, João Pedro Fins do Lago, vai ser substituído por Manuel Pinheiro da Silva, revelou à Renascença o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O Governo afirmou ainda que este é um movimento de rotação normal que já estava há muito tempo previsto.

Os Estados Unidos da América (EUA) lançaram a 3 de janeiro "um ataque em grande escala contra a Venezuela" para capturar e julgar o líder venezuelano, Nicolás Maduro, e a mulher, Cilia Flores, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

Maduro e a mulher prestaram na segunda-feira breves declarações num tribunal de Nova Iorque para responder às acusações de tráfico de droga, corrupção e branqueamento de capitais e ambos declararam-se inocentes. A próxima audiência está marcada para 17 de março.

A vice-presidente executiva, Delcy Rodríguez, assumiu a presidência interina do país com o apoio das Forças Armadas.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que a ação militar dos EUA poderá ter "implicações preocupantes" para a região, mostrando-se preocupado com a possível "intensificação da instabilidade interna" na Venezuela.
