Pacto Migração e Asilo

Portugal vai pagar 8,4 milhões para não receber refugiados

14 jan, 2026 - 01:53 • Catarina Magalhães

Governo considera que Portugal não tem, atualmente, capacidade para acolher 420 refugiados. Ministro Leitão Amaro espera que o compromisso de pagamento seja suspenso ou compensado pela Comissão Europeia.

A+ / A-

Portugal vai pagar 8,4 milhões de euros para não receber qualquer um dos 21 mil refugiados que se encontram em centros de acolhimento em Itália, Espanha, Grécia ou Chipre, avançou esta terça-feira o jornal "Expresso".

O Governo preferiu pagar à reserva anual de solidariedade, no âmbito do pacto de migração e asilo, à Comissão Europeia (CE).

A medida foi confirmada por Bruxelas através de uma publicação, no Jornal Oficial da União Europeia.

O Governo já tem vindo a argumentar e dado sinais, desde dezembro, de que está sob pressão migratória.

Esta semana, o comité europeu esteve em negociações sobre uma possível distribuição dos milhares de requerentes de asilo pelos Estados-membros e Portugal teria de acolher 420 migrantes.

Porém, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, votou contra, por considerar que Portugal não tem, neste momento, capacidade para acolher refugiados.

Apesar das regras europeias, o ministro António Leitão Amaro acredita que "não há nenhuma fatura a pagar" por recusar receber refugiados.

"Esse compromisso de pagamento está em discussão para ser suspenso, excecionado ou compensado, no sentido de paga com uma mão e recebe com a outra mão um valor equivalente da Comissão Europeia”, afirmou o governante.

Levado o assunto à calculadora, Portugal vai comprometer-se a pagar 20 mil euros por cada refugiado rejeitado.

Contudo, Portugal não é o único país a fechar portas. Bélgica, Espanha, Eslovénia, Estónia, Finlândia, Irlanda, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos e Suécia optaram pela mesma solução.

Já a Hungria e a Eslováquia esquivaram-se de assumir qualquer compromisso, sem acolher ou financiar, arriscando-se a uma infração.

