Portugal vai pagar 8,4 milhões para não receber refugiados

Portugal vai pagar 8,4 milhões de euros para não receber qualquer um dos 21 mil refugiados que se encontram em centros de acolhimento em Itália, Espanha, Grécia ou Chipre, avançou esta terça-feira o jornal "Expresso".

O Governo preferiu pagar à reserva anual de solidariedade, no âmbito do pacto de migração e asilo, à Comissão Europeia (CE).



A medida foi confirmada por Bruxelas através de uma publicação, no Jornal Oficial da União Europeia.



O Governo já tem vindo a argumentar e dado sinais, desde dezembro, de que está sob pressão migratória.

Esta semana, o comité europeu esteve em negociações sobre uma possível distribuição dos milhares de requerentes de asilo pelos Estados-membros e Portugal teria de acolher 420 migrantes.

Porém, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, votou contra, por considerar que Portugal não tem, neste momento, capacidade para acolher refugiados.

