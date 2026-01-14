Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 14 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

PSP controlou mais de 11 milhões de passageiros em 2025 no Aeroporto Humberto Delgado

14 jan, 2026 - 07:29 • Olímpia Mairos

Dados ainda provisórios indicam que mais de 11,3 milhões de passageiros foram controlados pela PSP em 2025 no principal aeroporto do país, com quase 26 mil interceções e perto de duas mil recusas de entrada.

A+ / A-

A Polícia de Segurança Pública (PSP) controlou 11.377.097 passageiros durante o ano de 2025 na fronteira aérea do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Os dados, ainda provisórios e em fase de consolidação, dizem respeito à atividade desenvolvida pela Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a PSP, 6.495.621 registos corresponderam a entradas em território nacional, enquanto 4.881.476 dizem respeito a saídas de passageiros através daquela infraestrutura aeroportuária.

No controlo de passageiros provenientes de fora do Espaço Schengen, a PSP registou 25.736 interceções, 9.490 medidas cautelares, 1.867 recusas de entrada, 464 deteções de fraude documental, 263 detenções e 55 decisões de interdição de entrada.

Para além do controlo fronteiriço, a PSP sublinha a importância atribuída à segurança da aviação civil, mantendo uma forte aposta na formação especializada dos polícias que exercem funções nesta área. Estes profissionais participam regularmente em ações de formação inicial e de recertificação, reforçando a capacidade individual e coletiva na proteção de infraestruturas consideradas estratégicas para a economia nacional.

A polícia destaca ainda o contributo histórico da PSP neste domínio desde 1942, potenciado pela participação contínua de agentes em grupos de trabalho, conselhos e parcerias internacionais e europeias, incluindo cooperação com países de língua oficial portuguesa, no âmbito da aviação civil.

Face ao crescimento do setor e à evolução tecnológica, a PSP garante que continuará a acompanhar de forma próxima o desenvolvimento da aviação civil, contribuindo para a salvaguarda e o funcionamento seguro das infraestruturas associadas.

Através da UNEF, a PSP mantém-se responsável pela segurança das infraestruturas de aviação civil e pelo controlo das fronteiras aéreas em Portugal, reafirmando o compromisso com a segurança do ambiente aeroportuário, a proteção de passageiros e trabalhadores e a cooperação judiciária europeia, nomeadamente na localização e detenção de indivíduos procurados pela prática de criminalidade grave.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 14 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande nem imediato"

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande n(...)

O que pedem os venezuelanos em Caracas

O que pedem os venezuelanos em Caracas

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido