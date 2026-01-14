PSP detém português procurado pela Venezuela no Aeroporto de Lisboa

A PSP deteve um luso venezuelano de 53 anos no Aeroporto de Lisboa, alvo de um mandado de captura internacional da Interpol por crimes de extorsão agravada e obstrução à liberdade de comércio, foi esta quarta-feira divulgado.

Fonte da PSP adiantou à agência Lusa que o suspeito, sujeito a uma "Red Notice" (alerta internacional) da Interpol, a pedido das autoridades venezuelanas foi detetado e detido às 06h15 de terça-feira no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, no âmbito do controlo fronteiriço a um voo proveniente de Miami, Estados Unidos da América.

Segundo um comunicado da PSP, o mandado foi executado por elementos da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF) da PSP, e o homem ficou sob detenção enquanto decorrem os trâmites processuais no decurso de um eventual processo de extradição, a ser decidido pelas autoridades portuguesas.

De acordo com a informação constante na "Red Notice" da Interpol, o detido é procurado pelas autoridades venezuelanas para procedimento penal pela prática de crimes de extorsão agravada e obstrução da liberdade de comércio, relacionados com a utilização de redes sociais e meios digitais para difundir informação falsa e intimidatória, com o objetivo de obter vantagens patrimoniais ilegítimas junto de comerciantes e empresários.

Os factos ocorreram em 2022, integrando uma forma de criminalidade económica organizada, refere a nota.