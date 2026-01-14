Ouvir
Suspeito de homicídio qualificado no Brasil detido nas Caldas da Rainha

14 jan, 2026 - 10:33 • Olímpia Mairos

Detenção ocorreu no cumprimento de um mandado internacional. Suspeito foi condenado a 14 anos de prisão por homicídio qualificado.

A+ / A-

Um cidadão estrangeiro, de 41 anos, procurado pelas autoridades brasileiras por homicídio qualificado, foi detido pela Polícia Judiciária na cidade das Caldas da Rainha.

Em comunicado, a PJ adianta que a detenção foi efetuada pela Unidade de Informação Criminal, no cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciárias do Brasil.

Os factos remontam a maio de 2012, numa cidade do estado de Goiânia. À data, o agora detido exercia funções de gerente num clube desportivo e terá sido alvo de críticas públicas à sua atuação. De acordo com a investigação, essa contestação terá motivado uma retaliação violenta.

O suspeito é acusado de ter contratado um terceiro, a quem forneceu uma arma de fogo e dinheiro, para matar o homem que o tinha criticado. A vítima acabou por ser assassinada com vários disparos de arma de fogo, quando conduzia uma viatura.

Pelo crime de homicídio qualificado, o homem foi condenado no Brasil a uma pena de 14 anos de prisão.

Segundo a Polícia Judiciária, o detido encontrava-se com a situação regular em território nacional e trabalhava no setor da construção civil. Será agora presente ao Tribunal da Relação de Coimbra, para aplicação de uma medida de coação.

