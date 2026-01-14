Suspeito de homicídio qualificado no Brasil detido nas Caldas da Rainha

Um cidadão estrangeiro, de 41 anos, procurado pelas autoridades brasileiras por homicídio qualificado, foi detido pela Polícia Judiciária na cidade das Caldas da Rainha.

Em comunicado, a PJ adianta que a detenção foi efetuada pela Unidade de Informação Criminal, no cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciárias do Brasil.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os factos remontam a maio de 2012, numa cidade do estado de Goiânia. À data, o agora detido exercia funções de gerente num clube desportivo e terá sido alvo de críticas públicas à sua atuação. De acordo com a investigação, essa contestação terá motivado uma retaliação violenta.

O suspeito é acusado de ter contratado um terceiro, a quem forneceu uma arma de fogo e dinheiro, para matar o homem que o tinha criticado. A vítima acabou por ser assassinada com vários disparos de arma de fogo, quando conduzia uma viatura.

Pelo crime de homicídio qualificado, o homem foi condenado no Brasil a uma pena de 14 anos de prisão.

Segundo a Polícia Judiciária, o detido encontrava-se com a situação regular em território nacional e trabalhava no setor da construção civil. Será agora presente ao Tribunal da Relação de Coimbra, para aplicação de uma medida de coação.