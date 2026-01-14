Vem aí a Festa das Fogaceiras: Uma tradição com cinco séculos

A Festa das Fogaceiras é a tradição de Santa Maria da Feira que tem mais de cinco séculos e volta a acontecer este ano, ao longo de janeiro.

Todo o mês é dedicado às Fogaceiras, mas é a dia 20 que acontece o momento central: o cortejo das mais de 250 Meninas Fogaceiras, entre a Câmara Municipal e a Igreja Matriz. Vestidas de branco, com faixas coloridas e com a fogaça na cabeça, repetem este percurso ano após ano.

O cortejo segue-se da Missa Solene onde são benzidas as fogaças e se faz a procissão até ao centro histórico. Este momento reafirma “o voto das gentes da Terra de Santa Maria ao mártir São Sebastião”, pode ler-se no comunicado enviado à Renascença.

O programa que se estende a todo o mês cruza dimensões religiosas, culturais, educativas e gastronómicas e envolve diferentes públicos.

Com exposições, oficinas, iniciativas educativas, espetáculos musicais e momentos de valorização da Fogaça, o programa foi pensado “para garantir a continuidade da tradição desde a infância até às gerações mais velhas”.

Na dimensão educativa e comunitária destacam-se ações dirigidas a crianças, jovens, famílias e seniores, em museus, escolas, bibliotecas e instituições sociais do concelho.

Já a música assume o papel central na programação cultural, com o ciclo “3 Concertos, 3 Casas” com momentos musicais em diferentes pontos do território.

Os momentos musicais ficarão marcados pela estreia do tema “O Mundo Vai Dar Certo”, da banda Daguida, criado especialmente para estas festas, a 24 de janeiro.

O concerto de encerramento, a 31 de janeiro, contará com mais de 200 músicos, das quatro bandas filarmónicas do concelho, a acompanhar Fernando Daniel. Um encontro que vai juntar “gerações, associações e músicos do concelho”.

O programa completo pode ser consultado na página da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.