Avenida D. Carlos I no Porto cortada a partir das 19h00 esta quinta-feira

A circulação automóvel e pedonal na Avenida D. Carlos I, no Porto, vai ser interrompida a partir das 19h00 desta quinta-feira por precaução e para garantir a segurança de pessoas e bens, devido à agitação marítima, avisou a autarquia.

Segundo informação disponível na página de Internet da Câmara do Porto, a circulação naquela avenida ribeirinha, na foz do rio Douro, vai ser interrompida a partir das 19h00, "sendo o trânsito restabelecido assim que as condições do mar o permitam".

O distrito do Porto está, desde as 09h00 desta quinta-feira e até às 18h00, sob aviso amarelo devido à chuva forte e persistente.

Devido à forte ondulação, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) vai colocar o litoral dos distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria e Aveiro, Coimbra e Braga com aviso laranja na sexta-feira e no sábado, prevendo-se ondas de noroeste com cinco a 5,5 metros.

A Proteção Civil Municipal recomenda à população a adoção de medidas preventivas que contribuam para minimizar os riscos, nomeadamente o respeito pelos perímetros de segurança na orla costeira e acessos aos molhes e praias, especialmente nas avenidas D. Carlos I, Brasil e Montevideu.