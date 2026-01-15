Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 15 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo

Avenida D. Carlos I no Porto cortada a partir das 19h00 esta quinta-feira

15 jan, 2026 - 13:34 • Lusa

Distrito do Porto está sob aviso amarelo e, no fim de semana, ficará sob aviso laranja, devido à agitação marítima e a chuva.

A+ / A-

A circulação automóvel e pedonal na Avenida D. Carlos I, no Porto, vai ser interrompida a partir das 19h00 desta quinta-feira por precaução e para garantir a segurança de pessoas e bens, devido à agitação marítima, avisou a autarquia.

Segundo informação disponível na página de Internet da Câmara do Porto, a circulação naquela avenida ribeirinha, na foz do rio Douro, vai ser interrompida a partir das 19h00, "sendo o trânsito restabelecido assim que as condições do mar o permitam".

O distrito do Porto está, desde as 09h00 desta quinta-feira e até às 18h00, sob aviso amarelo devido à chuva forte e persistente.

Devido à forte ondulação, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) vai colocar o litoral dos distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria e Aveiro, Coimbra e Braga com aviso laranja na sexta-feira e no sábado, prevendo-se ondas de noroeste com cinco a 5,5 metros.

A Proteção Civil Municipal recomenda à população a adoção de medidas preventivas que contribuam para minimizar os riscos, nomeadamente o respeito pelos perímetros de segurança na orla costeira e acessos aos molhes e praias, especialmente nas avenidas D. Carlos I, Brasil e Montevideu.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 15 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande nem imediato"

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande n(...)

O que pedem os venezuelanos em Caracas

O que pedem os venezuelanos em Caracas

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido