Avô detido por suspeitas de abusos sexuais sobre neto e violência doméstica na Cova da Moura

A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve um homem de 69 anos, na Cova da Moura, suspeito da prática de dois crimes de abuso sexual de crianças agravados e de um crime de violência doméstica. As vítimas são a filha, de 35 anos, e o neto, de cinco.

Segundo a PJ, os factos ocorreram no seio familiar, em contexto de coabitação, num quotidiano marcado por agressões físicas, verbais e psicológicas ao longo de mais de 30 anos, sem que nunca tivessem sido denunciados.

A investigação teve início após a escola do menor ter comunicado diretamente a situação ao piquete da Polícia Judiciária, na sequência de suspeitas de abusos sexuais praticados pelo avô sobre a criança.

Perante a denúncia, a PJ “desencadeou de imediato diligências urgentes e especializadas” no âmbito da investigação de crimes sexuais, tendo procedido à detenção do suspeito, atendendo “à gravidade dos factos” e à avaliação de “um risco muito elevado de continuidade da atividade criminosa”.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das adequadas medidas de coação.