Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 15 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Circulação na Linha Norte restabelecida em Ovar após atropelamento mortal

15 jan, 2026 - 12:39 • Lusa

Um homem de 92 anos morreu esta manhã atropelado por um comboio numa passagem pedonal na estação de Ovar, no distrito de Aveiro, tendo o alerta sido dado às 9h27.

A+ / A-

A circulação na Linha Norte no sentido sul/norte em Ovar já foi restabelecida, depois de ter estado cortada devido a um atropelamento mortal, disse hoje à Lusa fonte da Infraestrutura de Portugal (IP).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo aquela fonte, "a circulação esteve interrompida apenas na linha 1 para as operações de socorro".

"A circulação já está restabelecida", adiantou a fonte, às 10h54.

Um homem de 92 anos morreu esta manhã atropelado por um comboio numa passagem pedonal na estação de Ovar, no distrito de Aveiro, tendo o alerta sido dado às 9h27.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 15 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande nem imediato"

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande n(...)

O que pedem os venezuelanos em Caracas

O que pedem os venezuelanos em Caracas

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido