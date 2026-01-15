Circulação na Linha Norte restabelecida em Ovar após atropelamento mortal

15 jan, 2026 - 12:39 • Lusa
A circulação na Linha Norte no sentido sul/norte em Ovar já foi restabelecida, depois de ter estado cortada devido a um atropelamento mortal, disse hoje à Lusa fonte da Infraestrutura de Portugal (IP).
Segundo aquela fonte, "a circulação esteve interrompida apenas na linha 1 para as operações de socorro".
"A circulação já está restabelecida", adiantou a fonte, às 10h54.
Um homem de 92 anos morreu esta manhã atropelado por um comboio numa passagem pedonal na estação de Ovar, no distrito de Aveiro, tendo o alerta sido dado às 9h27.