Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 15 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Criminalidade

Condenadas nove pessoas por tráfico de imigrantes no Alentejo

15 jan, 2026 - 16:30 • Cristina Nascimento Lusa

Sete foram condenados a prisão efetiva, com penas entre os três e os nove anos e meio. Caso diz respeito a exploração de pessoas em herdades agrícolas.

A+ / A-

O Tribunal de Beja condenou esta quinta-feira nove pessoas, sete delas a prisão efetiva, com penas entre os três e os nove anos e meio, e absolveu outras três pessoas num processo por exploração de imigrantes no Alentejo.

O caso tinha 17 arguidos, acusados de 30 crimes de tráfico de pessoas, assim como crimes de auxílio à imigração ilegal, associação criminosa de auxílio à imigração ilegal e branqueamento de capitais, entre outros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Este é um dos processos resultantes da denominada "Operação Espelho", desenvolvida pela Polícia Judiciária (PJ) em novembro de 2023, relacionada com a exploração de dezenas de trabalhadores imigrantes em herdades agrícolas no Alentejo.

[em atualização]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 15 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande nem imediato"

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande n(...)

O que pedem os venezuelanos em Caracas

O que pedem os venezuelanos em Caracas

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido