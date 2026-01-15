Condenadas nove pessoas por tráfico de imigrantes no Alentejo

15 jan, 2026 - 16:30 • Cristina Nascimento Lusa
O Tribunal de Beja condenou esta quinta-feira nove pessoas, sete delas a prisão efetiva, com penas entre os três e os nove anos e meio, e absolveu outras três pessoas num processo por exploração de imigrantes no Alentejo.
O caso tinha 17 arguidos, acusados de 30 crimes de tráfico de pessoas, assim como crimes de auxílio à imigração ilegal, associação criminosa de auxílio à imigração ilegal e branqueamento de capitais, entre outros.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Este é um dos processos resultantes da denominada "Operação Espelho", desenvolvida pela Polícia Judiciária (PJ) em novembro de 2023, relacionada com a exploração de dezenas de trabalhadores imigrantes em herdades agrícolas no Alentejo.
[em atualização]