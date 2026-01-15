Dois agentes da PSP acusados de tortura e violação

Dois agentes da Polícia de Segurança Pública foram acusados de crimes de tortura e violação, em factos que remontam a 2024 e que terão ocorrido na esquadra do Rato, em Lisboa. Os dois polícias, com 21 e 24 anos, encontram-se em prisão preventiva desde que foram detidos, em julho do ano passado.

De acordo com a acusação do Ministério Público, citada pela SIC, os arguidos escolhiam as vítimas “entre os seres humanos mais fragilizados pela sua condição humana degradada”. O alvo seriam sobretudo toxicodependentes, pessoas suspeitas de pequenos furtos para sustentar a dependência, muitos cidadãos estrangeiros em situação ilegal e pessoas em condição de sem-abrigo.

Segundo a estação de televisão, o Ministério Público descreve múltiplas agressões a pessoas detidas, com recurso a socos, chapadas e golpes com o bastão policial, incluindo na cabeça. Em algumas situações, os agentes terão filmado e fotografado as agressões e as próprias vítimas.

A acusação dá ainda conta de trocas de mensagens num grupo de polícias, nas quais, pelo menos, um dos agentes admite as agressões. Numa das conversas citadas, é referido que uma vítima “levou tanto que entrou em choque”, surgindo respostas que evidenciam desprezo pelas consequências dos atos praticados.

Num dos episódios mais graves relatados, um cidadão marroquino, após várias horas de agressões que lhe provocaram múltiplas lesões e a fratura de dois dentes, terá sido vítima de violência sexual. De acordo com a acusação, o homem foi espancado durante três a quatro horas e, já praticamente inconsciente, transportado num carro patrulha e abandonado na via pública.

O uso de objetos para a prática de sodomização é descrito noutro caso, envolvendo também o cabo de uma vassoura. Segundo o Ministério Público, várias destas situações foram filmadas e partilhadas em grupos de WhatsApp com dezenas de outros agentes da PSP.