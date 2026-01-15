Ouvir
Dois agentes da PSP acusados de tortura. Obra Católica para as Migrações pede mais critério na seleção de agentes

15 jan, 2026 - 09:10 • Jaime Dantas

As agressões de agentes de segurança a pessoas em situação de sem-abrigo, toxicodependentes e estrangeiros remontam a 2024 e terão ocorrido na esquadra do Rato, em Lisboa. Dois agentes da PSP estão acusados de tortura e ofensas à integridade física.

A presidente da Obra Portuguesa Católica para as Migrações (OPCM), Eugénia Quaresma, pede "mais critério" na seleção dos candidatos agentes segurança, depois de dois agentes da PSP terem sido acusados, pelo Ministério Público, dos crimes e tortura e ofensas à integridade física.

As agressões a pessoas em situação de especial vulnerabilidade, como sem-abrigo, toxicodependentes e estrangeiros, remontam a 2024 e terão ocorrido na esquadra do Rato, em Lisboa.

Consta ainda da acusação, citada pelo Jornal de Notícias, que os suspeitos têm 21 e 24 anos.

Em declarações à Renascença, Eugénia Quaresma sublinha o facto de as vítimas serem pessoas vulneráveis, o que demonstra "preconceito e malvadez", algo que não representa as forças de segurança.

"Não podemos confundir fazer justiça com a violência", diz a presidente da OPCM. "É importante que qualquer força de autoridade seja de confiança para qualquer cidadão, seja ele nacional ou estrangeiro", continua.

Eugénia Quaresma fala numa questão de "caráter" que "tem que ser trabalhado" nas escolas de formação de polícia.

"Temque haver filtro nas escolas de formação da polícia deste tipo de personalidade. Não se pode confiar a segurança a qualquer pessoa, a qualquer perfil", remata.

