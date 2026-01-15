Ferreira Borges em Lisboa fechada durante ano e meio. Veja como fica a nova rua

Durante um ano e meio a circulação na Rua Ferreira Borges, em Campo de Ourique, Lisboa, vai estar condicionada.

A rua vai ser intervencionada para “melhorar as condições de mobilidade, acessibilidade, conforto e segurança”, explica em comunicado a Câmara Municipal de Lisboa.

A obra começou na segunda-feira, 12 de janeiro, e esta primeira fase vai decorrer até agosto. Neste período o trânsito vai estar totalmente cortado desde o cruzamento com a Rua Saraiva de Carvalho até ao cruzamento com a Rua Infantaria 16.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



As mudanças vão passar por alterar o pavimento, arrancar os carris do elétrico e renovar infraestruturas, entre as quais a rede da EPAL.

“Prevê-se que a totalidade da obra decorra até ao final de 2027”, lê-se na publicação feita pela autarquia na rede social Facebook.

As mudanças na Rua Ferreira Borges representam um investimento de cerca de quatro milhões de euros.

No vídeo divulgado esta terça-feira nas redes sociais da autarquia pode ver-se que, além do desaparecimento dos carris, o pavimento de granito será substituído por asfalto e uma boa parte da calçada portuguesa vai dar lugar a lajes de pedra.

Nos comentários das redes sociais há quem se manifesta contra a retirada dos carris, defendendo antes o regresso do elétrico, outros criticam a retirada da calçada portuguesa e outros mostram-se preocupados com o problema do estacionamento.