Investigadora diz que "não há razão para alarme". Descoberta nova mutação do fungo "Candida Auris"

15 jan, 2026 - 07:02 • Jaime Dantas
Uma investigação da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) descobriu uma nova mutação do fungo "Candida Auris" que "nunca tinha sido descrita, em outros casos em todo o mundo", revela esta quinta-feira a investigadora Sofia Costa Oliveira à Renascença.
A responsável pelo estudo explica que o "Candida Auris" é um fungo hospitalar resistente "que foi identificado pela primeira vez em 2009, no ouvido de um doente, daí se chamar Auris, e que desde então vem adquirindo algum impacto a nível de infecções associadas a cuidados de saúde".
A transmissão deste fungo faz-se "por contacto direto, entre doentes, prestador de cuidados de saúde e doente, nomeadamente a cabeceira da cama do doente, a mesa de cabeceira do doente, os monitores de uma unidade de saúde, portanto contacto com superfícies contaminadas", não por via aérea, adianta Sofia Costa Oliveira.
O pico da presença deste fungo na Europa deu-se em 2023, altura em que são reportados os primeiros casos em Portugal , "cinco em doentes colonizados que tinham na pele Candida Auris, mas sem infecção, e três doentes com infecção invasiva por Candida Auris", conta a especialista.
"Esses três doentes, acabaram por desenvolver Candidemia, Candida Auris na corrente sanguínea, e acabaram por morrer. A morte não foi associada à infecção, porque esses doentes já tinham outras doenças de base bastante graves que contribuíram para que o desfecho fosse a morte", ressalva.
Uma vez que a doença se transmite através do do contacto com as superfícies, a investigadora da FMUP aponta que a melhor forma de previnir a propagação do fungo é "Higienizar superfícies e equipamentos".
"Não estamos alarmados com isto, mas estamos atentos. E é isso que tem que fazer, é prevenir e ter protocolos bem estabelecidos, que os temos para, em caso de casos positivos de candida auris, sabermos como controlá-los", diz.
Apesar de reconhecer que "os microorganismos, não só os fungos, mas também as bactérias, muitas vezes conseguem arranjar formas de contornar a ação de fármacos antimicrobianos", a investigadora ressalva que a descoberta da nova mutação do "Candida Auris" permitirá criar novos tratamentos que "conseguirão travar estas infecções, para os doentes não ficarem tão doentes e conseguirem recuperar", remata.