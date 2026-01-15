Mais frio, chuva forte, mar bravo, vento e neve: IPMA alerta para agravamento do estado do tempo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta quinta-feira um céu muito nublado ou encoberto em todo o território continental, com abertas no litoral Norte e Centro a partir da tarde, que se estenderão progressivamente às restantes regiões.

De acordo com o IPMA, estão previstos períodos de chuva no litoral a norte do Cabo Carvoeiro desde o início da manhã, estendendo-se gradualmente às restantes regiões. A precipitação será persistente e por vezes forte, passando a regime de aguaceiros, de norte para sul, a partir da tarde.

A previsão aponta ainda para queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, com descida da cota para os 1000 a 1200 metros de altitude no Norte e Centro no final do dia.

O vento soprará fraco a moderado do quadrante sul, podendo atingir os 45 km/h no litoral a partir da manhã, com rajadas até 75 km/h, em especial a norte do cabo de Sines. Nas terras altas, o vento será moderado a forte, com rajadas que podem chegar aos 80 km/h, rodando gradualmente para oeste/noroeste a partir da tarde e enfraquecendo no final do dia. Está também prevista a formação de neblina ou nevoeiro temporário.

As temperaturas vão registar uma pequena descida, sobretudo da máxima e no Norte e Centro. As mínimas deverão variar entre 3 graus na Guarda e em Bragança e 9 graus em Aveiro. Já as máximas vão oscilar entre 6 graus na Guarda e 15 graus em Faro, Setúbal e Aveiro.

Avisos devido à chuva e à agitação marítima

Vários distritos vão estar sob aviso meteorológico entre quinta-feira e sábado. O IPMA emitiu aviso amarelo para Vila Real, Porto, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga, entre as 9h00 e as 18h00 de quinta-feira, devido à previsão de chuva por vezes forte e persistente.

Por causa da forte ondulação, o litoral dos distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga estará sob aviso laranja na sexta-feira e no sábado, prevendo-se ondas de noroeste com 5 a 5,5 metros.

Também devido ao estado do mar, os distritos de Faro, Setúbal e Beja estarão sob aviso amarelo entre a noite de quinta-feira e a madrugada de sábado.

As costas sul e norte da ilha da Madeira e o Porto Santo estão igualmente sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, entre as 18h00 de sexta-feira e as 7h00 de sábado.