Muito mais bebés nascidos em 2025. Aumento é "um pouco maior do que esperávamos"

O aumento do número de nascimentos verificado em Portugal no ano 2025 não surpreende os especialistas. Jorge Malheiros, especialista em demografia, explica, na Renascença, que os dados do teste do pezinho “dão-nos algum registo da evolução da natalidade, uma vez que são feitos em todas as crianças que nascem”, pelo que estes números funcionam como “um bom 'proxy' para termos noção de como o número de nascimentos está a evoluir”. Ainda assim, o investigador sublinha que a análise mais sólida da natalidade anual continua a ser feita com base nos registos oficiais “que são depois recolhidos e divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística”. É precisamente à luz desses dados que surge a surpresa. “A novidade não está tanto no aumento dos nascimentos, mas na dimensão desse aumento”, afirma. Em 2025, o número de nascimentos terá crescido em mais de três mil, quando, habitualmente, “o acréscimo anda em torno dos 500 por ano”. “A surpresa talvez seja o salto ser um pouco maior do que esperávamos. Em vez de um pequeno aumento de 500 ou mil crianças, num patamar à volta das 85 mil que tem sido a referência neste terceiro decénio do século XXI”, explica.

Jorge Malheiros considera que se trata de um sinal positivo, identificando três fatores principais que ajudam a explicar esta evolução. O primeiro é o crescimento da população imigrante. “Portugal recebeu um aumento substancial de imigrantes nos últimos anos, apesar de várias restrições, como as que afetam o reagrupamento familiar. Trata-se, em geral, de população em idade ativa, o que corresponde também à idade fértil do ponto de vista demográfico”, sublinha. Atualmente, “mais de uma em cada cinco crianças que nascem em Portugal é filha de mãe estrangeira”. O segundo fator prende-se com o ligeiro aumento do índice sintético de fecundidade. “Apesar de tudo, Portugal tentou, ao longo dos últimos 15 a 20 anos, implementar um conjunto de medidas amigas da fecundidade”, refere, apontando exemplos como o alargamento das licenças parentais - ainda que assimétricas entre mães e pais - e a gratuitidade das creches “Mesmo que o efeito seja modesto, estas medidas ajudaram, pelo menos, a evitar que a fecundidade descesse ainda mais.”