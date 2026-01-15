Porto: Quatro detidos por roubo com arma de fogo a idosa de 86 anos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro homens, com idades entre os 20 e os 26 anos, suspeitos da prática de crimes de roubo agravado, abuso de cartão de pagamento e detenção de arma proibida, ocorridos no passado dia 28 de julho, na cidade do Porto.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a Polícia Judiciária refere que as vítimas são uma mulher de 86 anos e uma funcionária da residência.

Os suspeitos terão entrado na habitação da idosa e, “sob ameaça de uma arma de fogo, roubaram dinheiro e diversos bens avaliados em milhares de euros”, indica a PJ.

Após o assalto, os detidos ainda tentaram movimentar cartões de débito e de crédito pertencentes à vítima, com o objetivo de ampliar a vantagem patrimonial obtida durante o roubo.

Os quatro homens têm antecedentes policiais e criminais por crimes contra o património e outros ilícitos, pelos quais já cumpriram penas de prisão. Vão agora ser presentes à autoridade judiciária competente para aplicação das respetivas medidas de coação.