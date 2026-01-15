Porto tem um dos maiores centros de tratamento cirúrgico de obesidade da Europa

A resposta aos doentes com obesidade na ULS São João, no Porto, mais do que triplicou desde que, há seis anos, foi criado o Centro de Responsabilidade Integrado (CRI). Se em 2018 a unidade fazia seis mil consultas, agora faz 23 mil e o tempo de espera para primeira avaliação baixou para 41 dias.

O modelo - uma estrutura com autonomia técnica e financeira, onde os profissionais são remunerados em função de objetivos – é uma aposta ganha, na opinião de Eduardo Lima da Costa, que dirige o CRI de Obesidade.

De acordo com o cirurgião bariátrico e metabólico, a unidade “é neste momento o maior centro de tratamento cirúrgico de obesidade da Península Ibérica e um dos maiores da Europa”.

Passamos “de cerca de 6.000 consultas em 2018 para 23.000 este ano, e de 350 cirurgias para um volume de 1.100 cirurgias contratualizadas já para 2026”, com tempos de espera para primeira avaliação inferiores a mês e meio apesar da enorme procura. “São exatamente 41 dias”. Embora a cirurgia fique para mais tarde, o doente começa de imediato a fazer tratamento.