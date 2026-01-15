Porto tem um dos maiores centros de tratamento cirúrgico de obesidade da Europa

15 jan, 2026 - 06:30 • Anabela Góis
A resposta aos doentes com obesidade na ULS São João, no Porto, mais do que triplicou desde que, há seis anos, foi criado o Centro de Responsabilidade Integrado (CRI). Se em 2018 a unidade fazia seis mil consultas, agora faz 23 mil e o tempo de espera para primeira avaliação baixou para 41 dias.
O modelo - uma estrutura com autonomia técnica e financeira, onde os profissionais são remunerados em função de objetivos – é uma aposta ganha, na opinião de Eduardo Lima da Costa, que dirige o CRI de Obesidade.
De acordo com o cirurgião bariátrico e metabólico, a unidade “é neste momento o maior centro de tratamento cirúrgico de obesidade da Península Ibérica e um dos maiores da Europa”.
Passamos “de cerca de 6.000 consultas em 2018 para 23.000 este ano, e de 350 cirurgias para um volume de 1.100 cirurgias contratualizadas já para 2026”, com tempos de espera para primeira avaliação inferiores a mês e meio apesar da enorme procura. “São exatamente 41 dias”. Embora a cirurgia fique para mais tarde, o doente começa de imediato a fazer tratamento.
A transformação do serviço em Centro de Responsabilidade Integrada teve também uma grande impacto na capacidade de atração e retenção de profissionais.
Nesta altura “conta com um conjunto de 57 profissionais que vão desde cirurgiões e endocrinologistas, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, técnicos hospitalares, anestesistas”.
À Renascença, Eduardo Lima da Costa diz que não precisa de mais, mas se fosse necessário não haveria problema “dado o grande interesse dos profissionais em pertencerem aos CRIs“ e este interesse – sublinha – “não está tão relacionado com aumento de remuneração, que é efetiva, mas sobretudo com a participação ativa que todos têm na gestão dos objetivos e do que é contratualizado anualmente para a sua atividade”.
Eduardo Lima da Costa acredita que os Centros de Responsabilidade Integrada contribuem para uma gestão mais eficiente, inovadora e orientada para resultados no Serviço Nacional de Saúde (SNS).
O CRI de Obesidade da ULS São João foi o segundo a surgir no país, depois de o Hospital da Feira (ULS de Entre Douro e Vouga) ter inaugurado o modelo. Nesta altura a ULS São João tem cinco: obesidade, patologia mamária, patologia do sono, hemodiálise e medicina da fertilidade.