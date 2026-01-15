Queixas por crimes ambientais atingem valor recorde: mais de 15 mil em 2025

As denúncias de infrações ambientais em Portugal atingiram em 2025 o número mais elevado de sempre, com 15.546 queixas registadas através da Linha SOS Ambiente e Território.

De acordo com o comunicado da GNR, a maioria das denúncias continua a incidir sobre matérias relacionadas com a defesa da floresta contra incêndios (4.811) e com os animais de companhia (4.178), áreas que concentram também a maior parte dos crimes e contraordenações ambientais registados nos últimos anos.

Trata-se do valor mais alto desde a criação desta linha, em 2002, refletindo uma crescente participação dos cidadãos na defesa do ambiente, sublinha a nota.

Segundo a GNR, ao longo de 24 anos de funcionamento, a Linha SOS Ambiente e Território recebeu 173.916 denúncias e ultrapassou os 440 mil contactos telefónicos, números que refletem o crescente recurso dos cidadãos a este canal para sinalizar infrações ambientais.

No comunicado que faz o balanço dos 25 anos do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, a Guarda Nacional Republicana revela que, nos últimos cinco anos, foram registados cerca de 32 mil crimes ambientais. A maioria destes ilícitos está associada à defesa da floresta contra incêndios, que representa 76% do total, seguindo-se os crimes relacionados com animais de companhia (17%) e com a caça (5%).

No mesmo período, a GNR contabilizou ainda mais de 85 mil autos de contraordenação, com maior incidência em situações envolvendo animais de companhia (25%), infrações no âmbito da defesa da floresta contra incêndios (23%) e casos ligados à gestão de resíduos (8%).

Nos últimos cinco anos, o SEPNA realizou mais de 375 mil patrulhas e 675 mil ações de fiscalização, reforçando a prevenção, a investigação e o combate aos ilícitos ambientais

Os dados agora divulgados assinalam também os 25 anos de existência do SEPNA, estrutura especializada da GNR implantada em cerca de 94% do território nacional, que se afirma como um dos pilares da proteção da natureza, da biodiversidade e do património ambiental em Portugal.

Segundo a GNR, o aumento sustentado das denúncias reflete não apenas uma maior pressão sobre os recursos naturais, mas também uma maior consciência cívica e proximidade entre as forças de segurança e os cidadãos na defesa do ambiente.

A Linha SOS Ambiente e Território funciona 24 horas por dia e constitui o canal oficial para denúncias ambientais em Portugal, permitindo sinalizar situações relacionadas com a proteção da natureza, da floresta, dos animais de companhia, dos recursos hídricos, dos resíduos e do ordenamento do território.