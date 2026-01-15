Ouvir
Sismo de 2,1 sentido em concelhos do Porto e Braga

15 jan, 2026 - 00:38 • Lusa

Epicentro localizado a cerca de seis quilómetros a oeste de Paços de Ferreira.

Um sismo de magnitude 2,1 na escala de Richter foi sentido na quarta-feira à noite em concelhos do distrito do Porto e de Braga, sem causar danos, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA referiu que o sismo ocorreu pelas 23h21 de quarta-feira e que o epicentro localizou-se a cerca de seis quilómetros a oeste de Paços de Ferreira.

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Vila Nova de Famalicão (Braga), Gondomar, Maia, Paredes, Santo Tirso, Valongo e Trofa (Porto)", pode ler-se.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade III o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", segundo o IPMA.

