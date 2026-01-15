Tortura em esquadra: IGAI abriu inquérito a outros elementos da PSP

A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) instaurou um inquérito a outros elementos da PSP, no caso de alegada tortura e violação na esquadra do Rato, em Lisboa. Dois agentes estão atualmente em prisão preventiva.



Em resposta por escrito à Renascença, esclarece que há, atualmente, três processos disciplinares em curso. “Encontram-se na fase de instrução e sujeitos a segredo”.

Foi instaurado também um “processo de inquérito autónomo para apuramento dos factos relacionados com a atuação de outros elementos da PSP no âmbito do reportado nos referidos processos disciplinares”, adianta a IGAI.



Dois agentes, que estão em prisão preventiva, foram formalmente acusados de crimes de tortura e violação, em factos que remontam a 2024. As vítimas eram sem-abrigo e cidadãos estrangeiros.

Além dos dois agentes acusados, o processo conta ainda com um terceiro arguido que não foi formalmente acusado e também com coautores identificados, mas que não foram constituídos arguidos.

Em resposta à Renascença, a Direção Nacional garante que a Polícia de Segurança Pública (PSP) “denunciou” e “lamenta” o alegado caso de tortura e violação na esquadra do Rato.

“Foi a PSP que, logo que teve conhecimento dos factos, denunciou, investigou, procedeu às detenções e às restantes diligências de investigação, sempre sob a coordenação do Ministério Público”, refere a Direção Nacional da PSP.



Num comunicado enviado à Renascença, a PSP “lamenta este e quaisquer outros comportamentos que coloquem em causa direitos, liberdades e garantias”.

A Direção Nacional garante que “tudo fará para que esta situação seja de absoluta e completa exceção e para que no futuro não volte a suceder no seio da instituição”.