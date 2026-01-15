Tortura na esquadra do Rato. “Temos de dar direito à presunção da inocência" dos agentes, diz sindicalista

15 jan, 2026 - 14:14 • João Carlos Malta
O Presidente da Associação de Profissionais de Polícia, Paulo Macedo, pede “presunção de inocência” para os dois agentes da Polícia de Segurança Pública que foram acusados de crimes de tortura e violação, em factos que remontam a 2024 e que terão ocorrido na esquadra do Rato, em Lisboa.
Os dois polícias, com 21 e 24 anos, encontram-se em prisão preventiva desde que foram detidos, em julho do ano passado.
“Temos de dar direito à presunção da inocência e à defesa dos profissionais que estiveram nessa situação, porque isso acontece com toda a gente, acontece com políticos, acontece com o cidadão normal...”, defende.
Ainda assim, e caso em tribunal os dois arguidos sejam condenados, o sindicalista considera que os factos descritos na acusação do Ministério Público “não são compatíveis com ser polícia”.
Paulo Macedo queixa-se que, ao contrário do que acontece com outros cidadãos, o princípio da inocência “não é valorizado quando as situações estão relacionadas com a PSP”.
Macedo afirma que "temos assistido a muitas situações destas em que existe uma queixa, muitas vezes queixas e acusações graves, que depois não se concretizam”. Isso, segundo este sindicalista, cria um prejuízo muito grande porque “as pessoas já sabem que basta fazer uma queixa e o profissional [da Polícia] tem uma série de problemas consigo”.
E depois densifica em que é que queixas contra polícias podem ser negativas para o trabalho policial e lamenta o “grande desequilíbrio entre quem faz as acusações e os agentes”.
“As pessoas têm em poder prejudicar a vida de um polícia, mesmo quando esses polícias não fizeram nada de mal, de criminoso”, e que se nada for feito, "vamos inoperacionalizar as forças de segurança, porque acabam por não ter capacidade face ao número elevado de queixas que depois nem sequer se concretizam contra polícias”.
Já sobre o facto de as agressões, segundo a acusação aos dois agentes, terem sido partilhadas num grupo de Whatsapp onde estavam mais 70 pessoas, presumivelmente mais agentes, Paulo Macedo enquadra-o com "dessensibilização sobre aquilo que se partilha nas redes sociais”.
“Há partilha de várias informações, vários vídeos, vários comentários nas redes sociais, é um bocadinho o reflexo da realidade de Portugal”, defende.
Mas os polícias não deveriam ter denunciado de imediato? “Não sabemos, não sei se isso aconteceu ou não”, responde, acrescentando que “hoje em dia sabemos que muitas das coisas que passam na internet, as pessoas até verificam aquilo que lhes é enviado, mas não lhe atribuem a veracidade que, por vezes, até acaba por existir".
De acordo com a acusação do Ministério Público, citada pela SIC, os arguidos escolhiam as vítimas “entre os seres humanos mais fragilizados pela sua condição humana degradada”. Os alvos seriam sobretudo toxicodependentes, pessoas suspeitas de pequenos furtos para sustentar a dependência, muitos cidadãos estrangeiros em situação ilegal e pessoas em condição de sem-abrigo.
O MP descreve múltiplas agressões a pessoas detidas, com recurso a socos, chapadas e golpes com o bastão policial, incluindo na cabeça. Em algumas situações, os agentes terão filmado e fotografado as agressões e as próprias vítimas.
Em relação ao perfil das alegadas vítimas e sobre se tal facto pode ou não reabrir a discussão sobre a infiltração de membros da extrema direita nas forças de segurança, Paulo Macedo é perentório: “A Polícia intervém porque essas pessoas praticam crimes, não é por causa de ideologias, não é por causa de terem uma determinada posição mais para a esquerda ou mais para a direita”.
“Quando se fala em pessoas vulneráveis estamos a falar de criminosos. É isso de que se está a falar, porque por vezes utiliza-se alguns subterfúgios ao nível da apresentação das situações que não coincide exatamente com a realidade. Ou seja, muitas pessoas que acabam por ter uma interação com a PSP, muitas destas pessoas, a grande maioria acaba por ser detida, ou ter de ir a uma esquadra, e grande parte é porque cometeu um crime”, acrescenta.
Por isso, conclui, “não estamos a falar de pessoas de bem”.
O mesmo sindicalista concorda que este caso pode ainda relançar a questões dos critérios de acesso à polícia. Paulo Macedo é muito crítico da atual realidade.
“Hoje em dia, temos jovens a concorrer à PSP com 17 anos e ainda menores de idade, nem carta de condução têm, ou se têm, não têm experiência. Nós vamos colocar esses polícias a conduzir viaturas de emergência, a altas velocidades, muitas vezes, para acorrer situações em que as pessoas precisam urgentemente de um polícia”, descreve.
São situações que, relata, acontecem sobretudo em Lisboa e a que acresce a recente deslocação de muitas polícias para a unidade de fronteiras, que “acaba por fazer com que as esquadras estejam sem polícias que tenham alguma experiência”.
“Ou seja, uma pessoa que vai tirar um curso de polícia, depois chega à instituição, e passado poucos meses, ou mesmo se calhar passadas poucas semanas, já é o elemento mais antigo”, remata o presidente da Associação de Profissionais de Polícia, Paulo Macedo.
Em julho do ano passado, o diretor nacional da PSP, Luís Carrilho, reafirmou que gostaria que não tivesse ocorrido a situação que levou à detenção de dois agentes por suspeitas do crime de tortura, mas sublinhou que a lei é para todos.
“Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é para todos”, disse, realçando, que “num Estado de direito democrático ninguém está acima da lei, nem os polícias, mas num Estado de direito também há o princípio da presunção da inocência, que também se aplica aos polícias”, concluiu.
